Заколядовали и в киевском метро. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-аккаунт музыкального обозревателя Романа Бутурлакина.
На Рождество колядка прозвучала на одной из самых красивых и известных станций "Золотые ворота". Женщины и мужчины спели "Пане господарю". Заметно, что вокруг собрались люди, чтобы послушать их пение.
Заметим, что колядку "Пане господарю" исполняет киевская музыкальная группа "Древо", которую создали в 1979 году при поддержке Владимира Матвиенко – музыковеда, фольклориста и преподавателя Киевской консерватории. Возглавил коллектив музыковед, фольклорист, профессор Киевской консерватории Евгений Ефремов.
Группа получила название от народной песни "Ой, в поле древо", которую Владимир Матвиенко записал в селе Крячковка Полтавской области. В основном артисты исполняют композиции, которые собрали во время этнографических путешествий.
В Киеве состоялось Рождественское шествие
Напомним, что 25 декабря в Киеве состоялось Рождественское шествие, которое организовал Музей Ивана Гончара. Люди прошлись по центральным улицам столицы: от Михайловской площади до Майдана Независимости.
Участники шествия принесли сотни рождественских звезд, некоторые из которых несли в память о павших украинских воинах. Во время шествия киевские фольклорные группы, "Стодивница и Рождественский колокол" и "ЩукаРыба", исполняли колядки.