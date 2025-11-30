Близько 4:00 30 листопада 2013 року силовики оточили близько 400 мітингувальників у центрі Києва. Прикриттям зачистки стала потреба встановлення ялинки – тієї самої легендарної "йолки". Більше про ті події розповість 24 Канал з посиланням на Цифровий архів Майдану.
Зверніть увагу Революція Гідності у фото: 10 історичних кадрів з Майдану і їх історія
Як "беркутівці" розганяли Євромайдан?
29 листопада 2013 року експрезидент Віктор Янукович відмовився підписувати Угоду про асоціацію з Європейським союзом, тому на Євромайдані виникали серйозні питання про те, як діяти далі. Ухвалили рішення зібрати народне віче 1 грудня – у річницю проведення референдуму про Незалежність України. Більшість мітингувальників тоді розійшлися.
На Майдані Незалежності залишилися близько 400 людей, в основному – студенти. Вони грілися біля вогнища та співали пісень, аж поки близько 4 ранку не почалася атака силовиків під прикриттям "зачистки для встановлення ялинки". Спецпризначенці почали жорстоко бити мітингувальників і тягти їх до автозаків.
"Беркутівці" тягнуть мітингувальника / Фото Сергія Чузакова, ЦАМ
Затримання мітингувальників спецпризначенцями / Фото Сергія Чузакова, ЦАМ
Частині мітингувальників вдалося втекти вуличками з Майдану. "Беркутівці" жорстоко били всіх.
Медики надають допомогу постраждалим мітингувальникам / Фото Сергія Чузакова, ЦАМ
Силовики намагаються розігнати Майдан / Фото "Радіо Свобода"
Уже вранці новини зі столиці облетіли всю країну. Побиття мітингувальників фактично закінчило Євромайдан. Фактично цей день став початком Революції Гідності.
Постраждалий майданівець на Михайлівській площі / Фото Гліба Граніча
А що було далі?
Влада хотіла залякати українців, натомість 1 грудня 2013 року на Майдані Незалежності прийшли за різними оцінками від 500 тисяч до 1 мільйона людей.
Ялинку встановити так і не вдалося. Частково встановлений каркас "йолки" став одним із символів Революції.
Після ухвалення "диктаторських законів" 16 січня через 3 дні на Майдані відбулися сутички, які увійшли в історію як Вогнехреща – тоді за старим стилем святкували Водохреще.
У ході сутичок 22 січня, на День Соборності, були перші жертви. Першим вбитим на Майдані був Сергій Нігоян.
Кульмінацією Революції Гідності стали масові розстріли на Майдані Незалежності з 18 по 20 лютого, коли силовики вбили понад 100 мітингувальників. Янукович і його соратники втекли з України. Росія на тлі Революції в Україні почала втілювати свій план захоплення Криму та готувала вторгнення на Донбас.