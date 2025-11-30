Близько 4:00 30 листопада 2013 року силовики оточили близько 400 мітингувальників у центрі Києва. Прикриттям зачистки стала потреба встановлення ялинки – тієї самої легендарної "йолки". Більше про ті події розповість 24 Канал з посиланням на Цифровий архів Майдану.

Зверніть увагу Революція Гідності у фото: 10 історичних кадрів з Майдану і їх історія

Як "беркутівці" розганяли Євромайдан?

29 листопада 2013 року експрезидент Віктор Янукович відмовився підписувати Угоду про асоціацію з Європейським союзом, тому на Євромайдані виникали серйозні питання про те, як діяти далі. Ухвалили рішення зібрати народне віче 1 грудня – у річницю проведення референдуму про Незалежність України. Більшість мітингувальників тоді розійшлися.

На Майдані Незалежності залишилися близько 400 людей, в основному – студенти. Вони грілися біля вогнища та співали пісень, аж поки близько 4 ранку не почалася атака силовиків під прикриттям "зачистки для встановлення ялинки". Спецпризначенці почали жорстоко бити мітингувальників і тягти їх до автозаків.



"Беркутівці" тягнуть мітингувальника / Фото Сергія Чузакова, ЦАМ



Затримання мітингувальників спецпризначенцями / Фото Сергія Чузакова, ЦАМ

Частині мітингувальників вдалося втекти вуличками з Майдану. "Беркутівці" жорстоко били всіх.



Медики надають допомогу постраждалим мітингувальникам / Фото Сергія Чузакова, ЦАМ



Силовики намагаються розігнати Майдан / Фото "Радіо Свобода"

Уже вранці новини зі столиці облетіли всю країну. Побиття мітингувальників фактично закінчило Євромайдан. Фактично цей день став початком Революції Гідності.



Постраждалий майданівець на Михайлівській площі / Фото Гліба Граніча

А що було далі?