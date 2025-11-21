Сьогодні минають дванадцяті роковини з дня початку Революції Гідності. 10 промовистих фото з тих часів зібрав 24 Канал.

Майдан у 10 промовистих фото

Протести на Майдані Незалежності були абсолютно мирними. Ба більше – відповідали конституційному праву громадян на протест. Молодь під українськими та європейськими прапорами виходила вимагати підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Однак після побиття студентів у ніч з 30 листопада на 1 грудня протести стали масштабнішими, а згодом вони переросли у сутички.



Розгін студентів на Майдані / Фото Максима Баландюха

Одним із символів Майдану в 2013 році став Piano Extremist – чоловік у балаклаві та бронежилеті, який грав на Майдані на роялі. Псевдонім з'явився через те, що росіяни демонізували мітингувальників та вже тоді запускали пропаганду.



Piano Extremist на Майдані / Фото Wikipedia

Також світ облетіли кадри "юного революціонера" – хлопчика в касці на тлі палаючої автівки під час сутичок. Цікаво, що ім'я дитини з фото досі невідоме.



Фото хлопця, яке облетіло світ / Фото "Факти"

Також особливо показовим є фото пам'ятнику засновникам Києва на Майдані, на тлі якого клуби чорного диму і сутички між мітингувальниками та силовиками.



Пам'ятник засновникам на тлі сутичок / Фото Getty Images

Цікаво, що влада намагалася встановити на Майдані Незалежності ялинку. Цю "красуню" так і не встановили повністю і в народі прозвали "йолка" – саме так обмовився колись Янукович. "Йолка" безсумнівна легенда в українській історії.



"Йолка" на Майдані Незалежності / Фото "ТиКиїв"

Революція припала на зимовий період – зимовими ночами мітингувальники грілися біля вогнищ як могли.



Майдан узимку 2013 – 2014 років / Фото Getty Images

У січні 2014 року відбулися масштабні зіткнення між мітингувальниками та силовиками на вулиці Грушевського. Одне з таких сталося 19 січня – за старим стилем тоді святкували Водохреще. Тому та подія увійшла в історію як Вогнехреща.



Вогнехреща на Майдані / Фото Amakuha

А в лютому відбулися найкривавіші події Революції – розстріл мітингувальників 18 – 20 лютого. Тоді силовики вбивали беззбройних людей просто у центрі столиці.



Розстріли на Майдані / Фото Getty Images

Також у ніч на 19 лютого спалахнула пожежа в Будинку профспілок. Хто її влаштував – досі невідомо.



Будинок профспілок після пожежі / Фото Getty Images

Події лютого 2014 року стали кривавою сторінкою в українській історії, коли центр європейської стоиці перетворився на зону війни. Українська революція перемогла. Однак у цієї перемоги була ціна.



Бої на вулиці Інститутській / Фото Getty Images

Зараз вулиця Інститутська – меморіал героям Небесної Сотні. За час повномасштабного вторгнення на Майдані Незалежності з'явився імпровізований меморіал в пам'ять про загиблих від рук росіян – на їхню честь залишають прапорці.

Також Майдан зараз є місцем прощання з захисниками України, які полягли на фронті.