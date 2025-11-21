Сегодня исполняется двенадцатая годовщина со дня начала Революции Достоинства. 10 красноречивых фото с тех времен собрал 24 Канал.
Майдан в 10 красноречивых фото
Протесты на Майдане Независимости были абсолютно мирными. Более того – соответствовали конституционному праву граждан на протест. Молодежь под украинскими и европейскими флагами выходила требовать подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Однако после избиения студентов в ночь с 30 ноября на 1 декабря протесты стали более масштабными, а впоследствии они переросли в столкновения.
Разгон студентов на Майдане / Фото Максима Баландюха
Одним из символов Майдана в 2013 году стал Piano Extremist – человек в балаклаве и бронежилете, который играл на Майдане на рояле. Псевдоним появился из-за того, что россияне демонизировали митингующих и уже тогда запускали пропаганду.
Piano Extremist на Майдане / Фото Wikipedia
Также мир облетели кадры "юного революционера" – мальчика в каске на фоне горящей машины во время столкновений. Интересно, что имя ребенка с фото до сих пор неизвестно.
Фото парня, которое облетело мир / Фото "Факты"
Также особенно показательным является фото памятника основателям Киева на Майдане, на фоне которого клубы черного дыма и столкновения между митингующими и силовиками.
Памятник основателям на фоне столкновений / Фото Getty Images
Интересно, что власть пыталась установить на Майдане Независимости елку. Эту "красавицу" так и не установили полностью и в народе прозвали "елкой" – именно так обмолвился когда-то Янукович. "Елка" несомненная легенда в украинской истории.
"Елка" на Майдане Независимости / Фото "ТыКиев"
Революция пришлась на зимний период – зимними ночами митингующие грелись у костров как могли.
Майдан зимой 2013 – 2014 годов / Фото Getty Images
В январе 2014 года произошли масштабные столкновения между митингующими и силовиками на улице Грушевского. Одно из таких произошло 19 января – по старому стилю тогда праздновали Крещение. Поэтому то событие вошло в историю как Огнекрещение.
Вогнекрещение на Майдане / Фото Amakuha
А в феврале произошли самые кровавые события Революции – расстрел митингующих 18 – 20 февраля. Тогда силовики убивали безоружных людей прямо в центре столицы.
Расстрелы на Майдане / Фото Getty Images
Также в ночь на 19 февраля вспыхнул пожар в Доме профсоюзов. Кто его устроил – до сих пор неизвестно.
Дом профсоюзов после пожара / Фото Getty Images
События февраля 2014 года стали кровавой страницей в украинской истории, когда центр европейской столицы превратился в зону войны. Украинская революция победила. Однако у этой победы была цена.
Бои на улице Институтской / Фото Getty Images
Сейчас улица Институтская – мемориал героям Небесной Сотни. За время полномасштабного вторжения на Майдане Независимости появился импровизированный мемориал в память о погибших от рук россиян – в их честь оставляют флажки.
Также Майдан сейчас является местом прощания с защитниками Украины, которые полегли на фронте.