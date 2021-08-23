У такий оригінальний спосіб українські військові привітали патріотів, які залишались під окупацією. Відео опублікували у соцмережах.

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Прапор на кульках полетів на окуповані території

У телеграм-каналі "Останній Блокпост" висловили сподівання, що зовсім скоро український прапор замайорить над мирним Донецьком, Луганськом та Кримом. У День Прапора слід згадати тих, хто віддав найдорожче за стяг, та вірити у перемогу над російським агресором.

Дивіться відео з Луганщини / Відео "Останній Блокпост":

Український прапор замайорів навіть у Москві

Зазначимо, що про 23 серпня український стяг побачили і у Москві. У столиці держави-агресорки синьо-жовтий стяг запустили в небо на кульках. Кому належить ця ідея і ї втілення – поки невідомо. Найважливіше те, що наш прапор можна було помітити з вікон Кремля.

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