Не стала виключенням й Росія – у центрі столиці держави-агресора в небо на кульках запустили величезний український прапор. Відповідне відео оприлюднили у соціальних мережах.
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Хто саме підняв у повітря синьо-жовтий стяг наразі невідомо, але це й не принципово. Важливими є те, що це відбулося під носом в окупантів і нагадало їм про велич української держави.
- Цікаво також, що зліт у небо державного прапора України можна було побачити з Кремля.
У Москві в небо запустили прапор України: дивіться відео
День Державного прапора в Україні
- Державний Прапор – один з офіційних державних символів суверенітету України. Синьо-жовті кольори на прапорі мають щонайменше тисячолітню історію і сягають часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.
- Щороку 23 серпня, напередодні Дня Незалежності, Україна відзначає День Державного Прапора. Ця дата була обрана на згадку про події 1991 року, коли до будівлі Верховної Ради група нардепів внесла синьо-жовтий стяг.
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