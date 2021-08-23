Не стала виключенням й Росія – у центрі столиці держави-агресора в небо на кульках запустили величезний український прапор. Відповідне відео оприлюднили у соціальних мережах.

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Хто саме підняв у повітря синьо-жовтий стяг наразі невідомо, але це й не принципово. Важливими є те, що це відбулося під носом в окупантів і нагадало їм про велич української держави.

Цікаво також, що зліт у небо державного прапора України можна було побачити з Кремля.

У Москві в небо запустили прапор України: дивіться відео

День Державного прапора в Україні

Державний Прапор – один з офіційних державних символів суверенітету України. Синьо-жовті кольори на прапорі мають щонайменше тисячолітню історію і сягають часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.

Щороку 23 серпня, напередодні Дня Незалежності, Україна відзначає День Державного Прапора. Ця дата була обрана на згадку про події 1991 року, коли до будівлі Верховної Ради група нардепів внесла синьо-жовтий стяг.

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