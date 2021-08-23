Не стала исключением и Россия – в центре столицы государства-агрессора в небо на шариках запустили огромный украинский флаг. Соответствующее видео обнародовали в социальных сетях.

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Кто именно поднял в воздух сине-желтый флаг пока неизвестно, но это и не важно. Важно то, что это произошло под носом у оккупантов и напомнило им о величии украинского государства.

Интересно также, что взлет в небо государственного флага Украины можно было увидеть из Кремля.

В Москве в небо запустили флаг Украины: смотрите видео

День Государственного флага в Украине

Государственный Флаг – один из официальных государственных символов суверенитета Украины. Сине-желтые цвета на флаге имеют минимум тысячелетнюю историю и достигают времен Киевской Руси и Галицко-Волынского княжества.

Ежегодно 23 августа, накануне Дня Независимости, Украина отмечает День Государственного Флага. Эта дата была выбрана в память о событиях 1991 года, когда в здание Верховной Рады группа нардепов внесла сине-желтый флаг.

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