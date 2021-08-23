Таким оригинальным способом украинские военные поздравили патриотов, которые оставались под оккупацией. Видео опубликовали в соцсетях.

Актуально Церемония поднятия Государственного флага: как это было в городах Украины – волшебные фото, видео

Флаг на шариках полетел на оккупированные территории

В телеграм-канале "Последний Блокпост" выразили надежду, что совсем скоро украинский флаг замаячит над мирным Донецком, Луганском и Крымом. В День флага следует вспомнить тех, кто отдал самое дорогое за знамя, и верить в победу над российским агрессором.

Смотрите видео с Луганщины / Видео "Последний Блокпост":

Украинский флаг взвился даже в Москве

Отметим, что о 23 августа украинский флаг увидели и в Москве. В столице государства-агрессора сине-желтый флаг запустили в небо на шариках. Кому принадлежит эта идея и ее воплощение – пока неизвестно. Самое важное то, что наш флаг можно было заметить из окон Кремля.

К теме Торжественная церемония поднятия Государственного Флага в Киеве: впечатляющие фото и видео