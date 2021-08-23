Таким оригинальным способом украинские военные поздравили патриотов, которые оставались под оккупацией. Видео опубликовали в соцсетях.
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Флаг на шариках полетел на оккупированные территории
В телеграм-канале "Последний Блокпост" выразили надежду, что совсем скоро украинский флаг замаячит над мирным Донецком, Луганском и Крымом. В День флага следует вспомнить тех, кто отдал самое дорогое за знамя, и верить в победу над российским агрессором.
Смотрите видео с Луганщины / Видео "Последний Блокпост":
Украинский флаг взвился даже в Москве
Отметим, что о 23 августа украинский флаг увидели и в Москве. В столице государства-агрессора сине-желтый флаг запустили в небо на шариках. Кому принадлежит эта идея и ее воплощение – пока неизвестно. Самое важное то, что наш флаг можно было заметить из окон Кремля.
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Что известно о Дне флага
Признание сине-желтого стяга состоялось еще во времена Центральной Рады в 1918. А 18 сентября 1991 года президиум Верховной Рады юридически закрепила за сине-желтым статус официального флага страны. День флага 23 августа официально отмечают с 2004 года.