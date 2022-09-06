Событие произошло на улице Тепличной. Об этом сообщают российские СМИ.

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Как партизан сжег два пропагандистских авто

На опубликованных кадрах видно, как неизвестный мужчина подошел к двум машинам, облил их веществом и после этого они взорвались. Затем партизан быстро скрылся.

Поэтому такие хорошие российские партизаны сражаются в россии против диктаторского режима, а не приезжают рассказывать украинцам, как они должны "сохранить от распада россию!"

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Кстати, недавно глава Луганской ОВА объяснил, что работа партизан в регионе является целым движением, бойцы готовят оккупантам "сюрпризы". По его словам, это не единичные или случайные вещи, не проявления патриотизма, это стабильное крепкое партизанское движение.

Кроме того, во временно оккупированном Мариуполе заметили нарисованные буквы "Ї". Как выяснилось, это стало символом сопротивления города. Буква "Ї" означает "Їб*ш русню".

"Мы, группа Мариупольского сопротивления, заявляем: Мариуполец, если ты не пошел на сотрудничество с врагом, не работаешь на врага, или не оправдываешь оккупацию, не помогаешь созданию лжи о наших военных, если ты такой, как мы, кто потерял все из-за российских бомб – ты в безопасности. Мы тебе не враг», – говорят партизаны.

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