Багато гучних фейків росіян цього тижня стосувалися передачі Україні зброї. А також мобілізації в Україні.

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Фейки про зброю

Звичайно, багато фейків стосувалися танків Abrams та Leopard 2 – пропагандисти аж піняться від того, що Україна отримає зброю, яка значно посилить її міцність на полі бою.

Фейк, націлений на українців, стосувався того, що танки Abrams та Leopard 2 "загрожують здоров'ю українців". Прокремлівські ЗМІ поширювали новини, нібито західні танки викликають спалахи онкозахворювань. Втім, МАГАТЕ та Агентство ООН з навколишнього середовища з цією тезою не погоджуються.

Ще один фейк стосувався того, що танки Leopard 2 нібито уже в Україні. Пропагандистські канали повідомляють що буцімто щонайменше два танки "помітили" в Миколаївській області. Насправді ж українські військові невдовзі лише почнуть навчання користуванню Leopard 2 в Польщі.

Також додамо, що 24 Канал помітив у проросійських каналах фейк щодо того, що ПВК "Вагнера" вже знищили перший танк Abrams на Сході. Він також спрямований на довірливу російську аудиторію, адже США не зможе надати Україні ці танки ще щонайменше кілька місяців.

Фейк про мобілізацію українців у Литві

Окупанти розганяли, що у Литві нібито будуть "полювати" на військовозобов’язаних з України. Такою брехнею пропагандисти відреагували на новину про те, що Вільнюс виділить українським містам 700 тисяч євро гуманітарної допомоги. Звісно ж, насправді на українців, які перебувають за кордоном, ніхто не "полюватиме".

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