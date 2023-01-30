Такой бред появился у депутата госдумы Евгения Федорова, информирует 24 Канал. По его словам, Запад якобы "повышает эскалацию в Украине".
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России показалось, что Украина получит ядерное оружие от США
Федоров заявил, что сейчас Украине начали передавать танки и обсуждается вопрос поставки истребителей.
То есть они будут повышать эскалацию. Надо будет, передадут на территорию Украины и ядерное оружие,
– считает российский депутат.
Он добавил, что Россия проигрывает в информационном противоборстве с США, но готова к ядерной войне. Таким образом, страна-террористка в очередной раз доказала, что в любой момент может применить ядерное оружие.
И кто как ни Россия знает хорошо об этом виде вооружения. Ибо только страна-агрессорка всегда пугает мир ядерным шантажом.
Напомним, недавно в России снова взялись за ядерный шантаж. Спикер госдумы Вячеслав Володин пытался напугать страны НАТО ядерным оружием из-за помощи Украине.
Ядерный шантаж России: что известно
- Директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай убежден, что освобождение украинских территорий приведет не к ядерной войне, а к увеличению мобилизации в России.
- Кстати, по информации международных расследователей, Владимир Путин не отказался от идеи применить ядерное оружие. В то же время российский диктатор может рассматривать целью не Украину.
- Также заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев снова начал пугать мир ядерным оружием, если Россия проиграет в войне против Украины. Однако эти угрозы – это только запугивание, поскольку России больше нечем пугать.
- К тому же российские пропагандисты начали угрожать применением ядерного оружия против Великобритании за помощь Украине.