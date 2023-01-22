Однако ядерные угрозы со стороны Кремля не имеют никакого влияния на оказание военной помощи Украине. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Андрей Вигиринский.

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Володин заявил, что если США и страны НАТО будут поставлять Украине вооружение, в том числе и для ударов по территории России, то, мол, "это может закончиться трагедией мирового масштаба".

Повлияют ли ядерные угрозы на поставку оружия Киеву

Вигиринский считает, что союзники Украины, принимая решение о военной помощи, не ориентируются на российские угрозы. По словам политолога, например, нет никакой связи между ядерным шантажом и тем, что Запад затягивает поставки Украине танков.

Танковый вопрос будет решен, просто позже. На это прямо указывает заявление Ллойда Остина (министра обороны США – 24 Канал) на пресс-конференции по итогам "Рамштайна",

– сказал Вигиринский.

В частности, Остин сказал о том, что важно умение управлять техникой и что эта техника должна оказаться на фронте в тот момент, когда она потребуется.

Андрей Вигиринский оценил, влияет ли на Запад ядерный шантаж со стороны России: смотрите видео

Украине предоставят танки, когда придет время

Он добавил, что такие слова Остина можно истолковать как знак того, что танки Украине со временем все-таки предоставят.

В понимании США весной может начаться наступательная операция Украины. В этот момент наши бойцы должны быть обучены, и тогда будет принято решение о поставках танков,

– сказал политолог.

Вигиринский считает, что на "Рамштайне" не рассматривали угрозу, связанную с вероятным применением ядерного оружия Россией.

"Страны, входящие в коалицию поддержки Украины – а их более полусотни – предоставили нам вооружение в немалом количестве, которое также может поражать российские войска. И танки среди этого перечня не отличаются особыми возможностями", – отметил политолог.

Россия пугает НАТО глобальным конфликтом

По словам Вигиринского, ядерные угрозы Володина ориентированы на мировое сообщество не столько в вопросе прекращения войны в Украине. Таким образом страна-агрессор пытается подавать сигналы Западу, что война может выйти на новый уровень.

Условно речь идет о противостоянии НАТО и России. Хотя Россия, НАТО и Китай не особо стремятся к прямому противостоянию между собой,

– отметил политолог.

Он добавил, что западные страны также не хотят, чтобы боевые действия вышли за пределы Украины и переросли в войну России и союзников. Именно на это пытается давить Кремль, прибегая к ядерному шантажу.

Россия хочет "холодного мира"

Политолог напомнил, что Россия постоянно использует ядерные угрозы. Вигиринский добавил, что ядерное оружие – это та угроза, которая заставляет страны учитывать интересы друг друга.

В России пытаются вернуть мир к ситуации Холодной войны, а скорее – "холодного мира", при котором стороны учитывают военную способность и не наступают на интересы друг друга,

– сказал Вигиринский.

Он добавил, что Москва добивается, чтобы Запад из-за страха ядерного оружия перестал переходить дорогу России.

По словам Вигиринского, ядерные угрозы, которые озвучил Володин, могли бы считаться условно уместными, если бы они прозвучали накануне нового саммита G20 или встречи, где определялся бы дальнейший мировой порядок. Однако пока это не больше, чем слова.

Ядерный шантаж со стороны Москвы: коротко