Однак ядерні погрози з боку Кремля не мають жодного впливу на надання військової допомоги Україні. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський.

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Володін заявив, що якщо США та країни НАТО будуть постачати Україні озброєння, зокрема й для ударів по території Росії, то, мовляв, "це може закінчитися трагедією світового масштабу".

Чи вплинуть ядерні погрози на постачання зброї Києву

Вігірінський вважає, що союзники України, ухвалюючи рішення про військову допомогу Україні, не орієнтуються на російські погрози. За словами політолога, наприклад, немає жодного зв'язку між ядерним шантажем і тим, що Захід зволікає з постачанням Україні танків.

Танкове питання буде вирішене, просто дещо пізніше. На це прямо вказує заява Ллойда Остіна (міністра оборони США – 24 Канал) на пресконференції за підсумками "Рамштайну",

– сказав Вігірінський.

Зокрема, Остін сказав про те, що важливим є вміння керувати технікою і що ця техніка має опинитися на фронті у той момент, коли вона буде потрібна.

Андрій Вігірінський оцінив, чи впливає на Захід ядерний шантаж з боку Росії: дивіться відео

Україні нададуть танки, коли настане час

Він додав, що такі слова Остіна можна розтлумачити як знак того, що танки Україні з часом все-таки нададуть.

У розумінні США навесні може розпочатися наступальна операція України. У цей момент наші бійці мають бути навчені й тоді буде ухвалене рішення про постачання танків,

– сказав політолог.

Вігірінський вважає, що на "Рамштайні" не розглядали загрозу, пов'язану з ймовірним застосуванням ядерної зброї Росією.

"Країни, які входять до коаліції підтримки України – а їх понад півсотні – надали нам озброєння у чималій кількості, яке так само може вражати російські війська. І танки серед цього переліку не вирізняються особливими можливостями", – зазначив політолог.

Росія лякає НАТО глобальним конфліктом

За словами Вігірінського, ядерні погрози Володіна орієнтовані на світову спільноту не стільки у питанні припинення війни в Україні. Таким чином країна-агресорка намагається подавати сигнали Заходу, що війна може вийти на новий рівень.

Умовно йдеться про протистояння НАТО і Росії. Хоча Росія, НАТО та Китай не особливо прагнуть прямого протистояння між собою,

– зауважив політолог.

Він додав, що західні країни також не хочуть того, аби бойові дії вийшли за межі України і переросли у війну Росії та союзників. Саме на це намагається тиснути Кремль, вдаючись до ядерного шантажу.

Росія хоче "холодного миру"

Політолог нагадав, що Росія постійно використовує ядерні погрози. Вігірінський додав, що ядерна зброя – це та загроза, яка штовхає країни враховувати інтереси одна одної.

У Росії намагаються повернути світ до ситуації Холодної війни, а радше – "холодного миру", за якого сторони зважають на військову спроможність і не наступають на інтереси одна одної,

– сказав Вігірінський.

Він додав, що Москва домагається, аби Захід через страх ядерної зброї перестав переходити дорогу Росії.

За словами Вігірінського, ядерні погрози, які озвучив Володін, могли б вважатися умовно доречними, якби вони пролунали напередодні нового саміту G20 чи зустрічі, на якій би визначався подальший світовий порядок. Однак наразі це не більше, ніж слова.

Ядерний шантаж з боку Москви: коротко