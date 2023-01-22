Цей пакет допомоги – дуже великий крок вперед у військовій підтримці України. Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. За його словами, ця військова допомога дійсно наближує Україну до контрнаступу, але її недостатньо.

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Хід подій прискорюється – треба йому відповідати

Він вважає, що вся та, зброя, яку нададуть після "Рамштайну", крім танків та літаків, щодо яких триває дискусія, свідчить про те, що в цьому військовому пакеті Україна отримала навіть більше, ніж можна було очікувати.

Але й хід подій прискорюється, і потрібно йому відповідати. Якби такий пакет надали у березні 2022 року, тоді це була б дуже потужна допомога. Але зараз вже січень 2023 року. Зараз зовсім інші потреби і масштаб,

– наголосив опозиціонер.

На його думку, також потрібно враховувати часткову мобілізацію, яку провела Росія і тим самим поповнила свої ресурси.

"На це потрібно чимось відповісти", – зауважив Фейгін.

Він підкреслив, що Західна Європа не направляє в Україну своїх солдатів. Отже, вони повинні чимось компенсувати це – військовою допомогою, технікою, боєприпасами, новою зброєю.

Оскільки зараз дуже швидко розгортаються події на фронті, завтра ця допомога може виявитись недостатньою. Потрібно перейти певний рубіж, за яким – постачання Україна важкої техніки,

– зазначив правозахисник.

За його словами, навіть після отримання такого потужного пакета військової допомоги, відбувається швидке розчарування.

"Так теж буває. Це відчуття, що потреби не завжди збігаються з можливостями. Але тут не приймаються виправдання, тому що українці платять дуже велику ціну", – мовить він.

Чи достатній для України останній пакет військової допомоги: дивіться відео

Польща розуміє, що наступною буде вона

На його думку, у Польщі є розуміння, що Україна це останній редут перед нею.

Якщо росіяни "візьмуть" Україну, наступною буде Польща. У них дуже практичне розуміння цього, і вони дуже конкретно розмірковують: якщо ми не кидаємо Україну, це запорука того, що й нас не кинуть,

– зауважив опозиційний політик.

Він наголосив, що Україна, на жаль, сьогодні стала переднім "окопом", що відділяє Польщу від російських загарбників.

"Українці опинились на цьому передовому рубежі – так трапилось, це історія, і зрозуміло, до чого готувалась Росія останні 20 років", – підкреслив Фейгін.

Він вважає, що Польща розуміє це, тому що це все стосується її особисто. І вона робить все від себе можливе, щоб допомогти Україні. Так само діють і країни Балтії.

А ось країни Західної Європи вважають, що Росія швидко до них не дійде. У них все гарно. І тому вони рухаються повільніше,

– припустив він.

Проте він зазначив, що останній пакет військової підтримки – це велике досягнення. Він створює багато передумов для наступного етапу – контрнаступу ЗСУ та зупинки можливого наступу Москви.

"Але на наступний ранок після "Рамштайну" Україна потрібно вже більше зброї", – наголосив Марк Фейгін.

Новий пакет військової допомоги від США / Інфографіка 24 Каналу

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