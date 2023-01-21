Нарешті партнери передадуть нашій державі бригадні комплекти техніки. Ми переходимо від ситуації, коли одна країна надає певні зразки озброєння. Про це 24 Каналу військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

До теми Новий "Рамштайн" – точно не провал: політолог назвав позитивні сигнали

Що це за техніка

За словами Каткова, передовсім потрібно зважати не стільки на назву, скільки на кількість. У межах останніх двох пакетів допомоги США передали 109 БМП Bradley. Це комплект на механізовану бригаду ЗСУ зразка 2021 року, у якій є:

три механізовані батальйони;

один зенітно-ракетний дивізіон;

артилерійський полк;

танковий батальйон.

Крім того, передбачено чимало артилерійських систем. Як пояснює Катков, не було проблеми передати стволи – була проблема забезпечити ці артилерійські системи боєприпасами.

З огляду на те, що раніше США оголосили про Paladin, Швеція про Archer, інші країни передають гаубиці, питання щодо забезпечення ЗСУ боєприпасами вирішене або перебуває на стадії, коли його вирішення гарантоване,

– стверджує головний редактор Defense Express.

Ба більше, США та ЄС розгортають та розширюють виробництво боєприпасів. Нам передають повноцінні бойові машини піхоти – німецькі Marder та шведські CV90. Також США нададуть ЗРК Avenger.

Втім, наголошує експерт, останнього "пазлу" щодо сухопутних військ – безпосередньо основних бойових танків – не вистачає. "Будемо розраховувати на британські Challenger і те, що найближчим часом питання з Leopard 2 буде вирішене. Найімовірніше, рішення буде позитивним для нас", – підсумував Катков.

Результати восьмого "Рамштайну": думка аналітика