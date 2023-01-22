Этот пакет помощи очень большой шаг вперед в военной поддержке Украины. Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. По его словам, эта военная помощь действительно приближает Украину к контрнаступлению, но ее недостаточно.
Обратите внимание Несмотря на танковую дилемму, новый "Рамштайн" был успешным, – военный обозреватель
Ход событий ускоряется – нужно ему отвечать
Он считает, что все оружие, которую предоставят после "Рамштайна", кроме танков и самолетов, по которым продолжается дискуссия, свидетельствует о том, что в этом военном пакете Украина получила даже больше, чем можно было ожидать.
Но и ход событий ускоряется, и нужно ему отвечать. Если бы такой пакет был предоставлен в марте 2022 года, тогда это была бы очень мощная помощь. Но сейчас уже январь 2023 года. Сейчас совсем другие потребности и масштаб,
– подчеркнул оппозиционер.
По его мнению, также следует учитывать частичную мобилизацию, которую провела Россия и тем самым пополнила свои ресурсы.
"На это нужно чем-то ответить", – заметил Фейгин.
Он подчеркнул, что Западная Европа не направляет в Украину своих солдат. Следовательно, они должны чем-то компенсировать это – военной помощью, техникой, боеприпасами, новым оружием.
Поскольку сейчас очень быстро разворачиваются события на фронте, завтра эта помощь может оказаться недостаточной. Нужно перейти определенный рубеж, по которому – поставка Украины тяжелой техники,
– отметил правозащитник.
По его словам, даже после получения столь мощного пакета военной помощи происходит быстрое разочарование.
"Да, так тоже бывает. Это ощущение, что потребности не всегда совпадают с возможностями. Но здесь не принимаются оправдания, потому что украинцы платят очень большую цену", – говорит он.
Достаточный ли для Украины последний пакет военной помощи: смотрите видео
Польша понимает, что следующей будет она
По его мнению, у Польши есть понимание, что Украина это последний редут перед ней.
Если россияне возьмут Украину, следующей будет Польша. У них очень практичное понимание этого, и они очень конкретно размышляют: если мы не бросаем Украину, это залог того, что и нас не бросят,
– заметил оппозиционный политик.
Он отметил, что Украина, к сожалению, сегодня стала передним "окопом", отделяющим Польшу от российских захватчиков.
"Украинцы оказались на этом передовом рубеже – так случилось, это история, и понятно, к чему готовилась Россия последние 20 лет", – подчеркнул Фейгин.
Он считает, что Польша понимает это, потому что это касается ее лично. И она делает все возможное, чтобы помочь Украине. Так же поступают и страны Балтии.
А вот страны Западной Европы полагают, что Россия быстро до них не дойдет. У них все хорошо. И потому они двигаются медленнее,
– предположил он.
Однако он отметил, что последний пакет военной поддержки – это большое достижение. Он создает много предпосылок для следующего этапа – контрнаступления ВСУ и остановки возможного наступления Москвы.
"Но на следующее утро после "Рамштайна" Украине нужно уже больше оружия", – подчеркнул Марк Фейгин.
Новый пакет военной попомщи от США / Инфографика 24 Канала
Результаты встречи в формате "Рамштайн": мнения экспертов
- Завершилась восьмая встреча в формате "Рамштайн". Ее результаты довольно неоднозначные, впрочем, есть положительные сигналы для Украины. По мнению военного эксперта Олега Каткова, наконец-то партнеры передадут нашему государству бригадные комплекты техники. Мы переходим от ситуации, когда одна страна дает определенные образцы вооружения.
- Политолог Тарас Завгородний отметил, что Украина получила достаточно солидный список вооружения. Особенно если сравнить с поставками полгода назад. Речь идет об оружии от американцев для применения HIMARS на 150 километров. Это позволяет Украине уверенно контролировать выход из Крыма, через который поставляется техника и боеприпасы в южные области.
- Военный аналитик Алексей Гетьман подчеркнул, что, может быть, у нас были завышенные ожидания от "Рамштайна". Мы ждали больше, чем то, что там произошло. Нам дали много оружия, но это для нашей защиты. Без танков наступать будет очень тяжело.