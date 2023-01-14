Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин. По его словам, руководство России вполне может объявить в ближайшее время новую волну мобилизации.

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Фейгин считает, что российская властная верхушка действительно может ставить перед собой амбициозные планы.

"Я верю в то, что они попытаются мобилизовать 500 тысяч человек. Однако проблема заключается в том, есть ли у России офицеры, снаряжение, вооружение? Есть ли база, где подготовить эти полмиллиона?" – сказал Фейгин.

У России нет ресурсов, чтобы готовить мобилизованных

Правозащитник напомнил, что российское командование едва справилось с 300 тысячами, которых мобилизовали весной 2022 года. А сейчас, по его словам, у страны-агрессора может просто не хватить ресурсов для обеспечения нового призыва.

"Например, те же офицеры. В России выпускают 16 тысяч офицеров в год. А для такого количества мобилизованных потребуется примерно 25 – 50 тысяч офицеров. Где они их возьмут?" – отметил Фейгин.

Российский правозащитник не исключает, что Россия может собрать людей, одеть их в военную форму и пытаться выдать это за усиление армии. Однако качество таких подразделений будет откровенно сомнительным.

"Даже если такой план (о мобилизации полмиллиона человек – 24 Канал) в России объявят, нет никаких шансов, что его смогут быстро выполнить. На это уйдут годы. Это ведь большая реформа. А чтобы увеличить армию до 2 миллионов, нужно лет 10", – подчеркнул Фейгин.

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"У России нет сил, чтобы захватить всю Украину"

Он добавил, что в этом прослеживается чисто российская черта – "нарисовать что-то" и думать, что все испугаются, какая у России страшная армия. По словам Фейгина, такая же ситуация и с российским военно-промышленным комплексом. Ведь россияне постоянно кичатся тем, что способны производить новейшие образцы вооружения.

А на самом деле все это – чистый обман. Конечно, у России еще есть советские и постсоветские запасы. Возможно, их хватит для того, чтобы продолжать терроризировать Украину. Но для того, чтобы захватить всю Украину, сил и возможностей у России нет,

– отметил правозащитник.

Фейгин добавил, что Украину поддерживают западные союзники. Следовательно, по его словам, Россия даже не способна нанести Украине какой-либо серьезный ущерб, после чего речь могла бы идти о капитуляции Киева и переговорах.

"Поэтому Россия продолжает идти на одно крупное военное преступление – убивает людей в Украине, а также уничтожает собственное население, не считая потерь", – сказал правозащитник.

Зачем России новое большое наступление на Украину

Он добавил, что полной бутафорией выглядит и план нового большого наступления России на Украину.

Если россияне анонсируют большое наступление, посмотрим, чем все закончится. Хотя, возможно, это их последняя возможность показать, что они хотя бы на что-то еще способны,

– отметил Фейгин.

Правозащитник отметил, что больше у России нет никаких побед, которыми она могла бы похвастаться.

"Тот же Соледар в Донецкой области – даже если россияне 10 раз его возьмут, это не показатель. Соледар – это не Киев", – сказал Фейгин.

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