Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Он уверен, что ждать обострения на фронте можно будет уже в ближайшие месяцы.

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Украинская разведка сообщила, что в России хотят создать двухмиллионную армию, а новый призыв составит 500 тысяч человек. Гудков считает, что технически все это возможно, однако любое решение имеет свою цену.

Смена призывного возраста в России

В России заявили о смене возрастных рамок призывников. Сейчас на срочную службу могут призываться мужчины от 18 до 27 лет, а затем возраст призыва сместится – от 21 до 30 лет.

Гудков предполагает, что повышение возраста призыва делают для того, чтобы отсеять студентов с отсрочкой. Поток людей призывного возраста увеличивается, ведь в него войдут люди от 27 до 30 лет.

Последствия мобилизации

"Очевидно, что следующие 300 тысяч после предыдущих будет мобилизовать в разы сложнее", – сказал Гудков.

Первая волна мобилизованных состояла из тех, кто не смог уехать, спрятаться, эти люди не слишком политически активны и не совсем понимают свои права, рассказал российский оппозиционер. Он убежден, для того, чтобы собрать следующие 300 тысяч, российские власти должны потратить гораздо больше усилий.

Гудков предсказывает новую волну эмиграции в России и снижение путинского рейтинга.

Очевидно, что Путин уже решил, что неважно, какой у него будет рейтинг, он сам нарисует любую победу в 2024 году,

– подчеркнул оппозиционный политик.

Гудков о последствиях мобилизации в России: смотреть видео

У Путина один выход

По словам Гудкова, даже если Россия наберет 500 тысяч мобилизованных, организовать их будет очень сложно. Поскольку разрушены логистические пути, к тому же нужно будет их оснастить оружием и одеждой: "носками и стельками вместо используемых женских прокладок". Нет и необходимого количества современного вооружения, бронежилетов, касок.

Это будет очередное пушечное мясо, которое отправят в Украину. Все это приведет к массовым жертвам, плохим известиям. Будет большое количество вдов, которые будут обращаться к президенту, руководству, депутатам, губернаторам,

– заметил говорящий.

Гудков предположил, что Путин, вероятнее всего, пойдет на эти жертвы, ведь у него осталось не так уж много времени.

"У Путина осталась надежда на эту зиму. Он думал, что из-за газового шантажа европейцы будут меньше поддерживать Украину, но этого не происходит", – отметил эксперт.

Он уверен, что к весне уже не останется никаких ресурсов в России, поэтому последняя надежда Путина – это мобилизация большого количества людей. А дальше, если это не даст никаких результатов, проблемы начнутся уже внутри страны, сообщил оппозиционер.

Новая волна мобилизации в России: что известно