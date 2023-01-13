Если информация об украинском наступлении вполне реальна, то действия России – под большим вопросом. Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Он напомнил, что, по данным ГУР Минобороны, в России 15 января могут объявить новую волну мобилизации, в рамках которой планируют призвать полмиллиона россиян.

Объявят ли в России новую мобилизацию

Однако, по мнению Шейтельмана, в этот раз Кремль не отважится на открытую мобилизацию. Речь идет о том, что Владимир Путин не будет выступать по телевидению с торжественной речью о новом призыве.

Вероятно, в России будут проводить мобилизацию не так помпезно, как раньше. Ведь юридически выступление Путина им не нужно. Также не нужен новый указ о мобилизации – ведь еще действителен старый, по которому могут набрать еще 500 тысяч человек,

– сказал политтехнолог.

По его словам, о том, что мобилизация не будет объявляться официально, говорит еще ряд факторов.

За последнюю неделю в России прозвучало много заявлений, в том числе и от минобороны, о новом порядке зачисления на контрактную службу. Мол, пришел на срочную службу – и сразу можно подписывать контракт. Шейтельман считает, что это может быть одним из способов поощрения мобилизованных.

Кроме того, в России объявили о том, что все, у кого нет военно-учетной специальности, должны за этот год пройти определенные сборы. По словам политтехнолога, между моментом, когда человек попадет на такие сборы, а потом вдруг окажется в условной Макеевке, может пройти не так уж много времени.

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"Мы воюем с тараканами"

Политтехнолог отметил, что сейчас украинским военным приходится иметь дело с нашествием оккупантов, которые тучами сунут на позиции ВСУ.

Как отметил Шейтельман, в интернете есть видео, где россияне под Соледаром в Донецкой области движутся группами через лесопосадки, а также лезут через дыры в заборе. По его словам, именно так выглядит сейчас война России против Украины.

Михаил Шейтельман Политтехнолог Вспомните картину в марте 2022 года. Тогда россияне двигались колоннами танков, стреляя во все стороны. Если тогда это походило на войну в самом страшном ее проявлении, то сейчас это напоминает тараканов, которые лезут из всех щелей. И ты не знаешь, сколько их осталось.

Он добавил, что от тараканов очень сложно избавиться.

"Сейчас мы воюем именно с тараканами. И когда их будет 500 тысяч, это будет страшно", – сказал Шейтельман.

Способна ли Россия на масштабное наступление

По мнению политтехнолога, в целом вся военная активность России вряд ли связана с подготовкой к новым масштабным наступательным операциям.

Слабо верится, что россияне готовятся к наступлению. Вероятно, Россия это все делает, чтобы помешать наступлению ВСУ,

– сказал Шейтельман.

По его словам, сейчас россияне сконцентрировались на 2 задачах.

Оккупанты стремятся удержать то, что уже захватили. Российский диктатор Владимир Путин пытается закрепить за собой оккупированные территории.

Максимум, на что способны россияне – это попытки наступлений, как в Соледаре и Бахмуте.

Шейтельман добавил, что для мощного наступления у страны-агрессора уже не хватает мощностей.

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