Об этом министр обороны рассказал в интервью BBC. Резников отметил, что захватчики могут начать наступление с временно оккупированных территорий.

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Резников о возможном наступлении оккупантов весной

Государство-агрессор может пытаться собрать "силы, боеприпасы и оружие" для наступления из районов, которые оно уже оккупировало на Юге и Востоке.

Весна – лучший период для обновления движения для всех сторон… Мы понимаем, что они (россияне – 24 Канал) будут готовы к старту, и, конечно, мы должны быть готовы к старту,

– подчеркнул Алексей Резников.

Кстати, министр обороны выразил сомнение, что россияне будут готовить повторное вторжение с территории Белоруссии. По мнению Резникова, перемещение с Севера "займет много времени, и у них нет ресурсов".

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Кратко об угрозе нового наступления России