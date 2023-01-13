Про це високопосадовець розповів в інтерв'ю BBC. Резніков зазначив, що загарбники можуть почати наступ з тимчасово окупованих територій.

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Резніков про можливий наступ окупантів навесні

Держава-агресор може намагатися зібрати "сили, боєприпаси і зброю" для наступу з районів, які вона вже окупувала на Півдні і Сході.

Весна – найкращий період для оновлення руху для всіх сторін… Ми розуміємо, що вони (росіяни – 24 Канал) будуть готові до старту, і, звичайно, ми повинні бути готові до старту,

– підкреслив Олексій Резніков.

До речі, міністр оборони висловив сумнів, що росіяни готуватимуть повторне вторгнення з території Білорусі. На думку Резнікова, переміщення з Півночі "займе багато часу, і вони не мають ресурсів".

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Коротко про загрозу нового наступу Росії