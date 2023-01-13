Про це високопосадовець розповів в інтерв'ю BBC. Резніков зазначив, що загарбники можуть почати наступ з тимчасово окупованих територій.
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Резніков про можливий наступ окупантів навесні
Держава-агресор може намагатися зібрати "сили, боєприпаси і зброю" для наступу з районів, які вона вже окупувала на Півдні і Сході.
Весна – найкращий період для оновлення руху для всіх сторін… Ми розуміємо, що вони (росіяни – 24 Канал) будуть готові до старту, і, звичайно, ми повинні бути готові до старту,
– підкреслив Олексій Резніков.
До речі, міністр оборони висловив сумнів, що росіяни готуватимуть повторне вторгнення з території Білорусі. На думку Резнікова, переміщення з Півночі "займе багато часу, і вони не мають ресурсів".
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Коротко про загрозу нового наступу Росії
- Зауважимо, що у грудні головнокомандувач ЗСУ зазначив, що Росія готує ще 200 тисяч військових для нового наступу у 2023 році. Валерій Залужний зазначив, що немає сумнівів у тому, що окупанти знову підуть на Київ. Зокрема, вже в січні, але швидше за все навесні, Росія може розпочати великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі.
- Окупанти перекинули до Білорусі ще один ешелон з технікою та солдатами.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що загроза наступу Росії з території Білорусі зберігатиметься. Причина в тому, що бійці Путіна та Лукашенка планують провести на території Білорусі спільні навчання. Водночас у Генштабі наголосили, що наразі не спостерігають ударних угруповань у Білорусі.