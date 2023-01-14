Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін. За його словами, керівництво Росії цілком може оголосили найближчим часом нову хвилю мобілізації.

Зверніть увагу "У Путіна надія тільки на цю зиму": Росія загнала себе в глухий кут

Фейгін вважає, що російська владна верхівка справді може ставити перед собою амбітні плани.

"Я вірю у те, що вони спробують мобілізувати 500 тисяч людей. Однак проблема полягає у тому, чи є у Росії офіцери, спорядження, озброєння? Чи є база, де підготувати ці пів мільйона?" – сказав Фейгін.

Росія не має ресурсів, аби готувати мобілізованих

Правозахисник нагадав, що російське командування ледве впоралося з тими 300 тисячами, яких мобілізували навесні 2022 року. А зараз, за його словами, у країни-агресорки може просто не вистачити ресурсів для забезпечення нового призову.

"Наприклад, ті ж офіцери. У Росії випускають 16 тисяч офіцерів на рік. А для такої кількості мобілізованих буде потрібно приблизно 25 – 50 тисяч офіцерів. Де вони їх візьмуть?" – зауважив Фейгін.

Російський правозахисник не виключає, що Росія може зібрати людей, одягнути їх у військову форму і намагатися видати це за посилення армії. Однак якість таких підрозділів буде відверто сумнівною.

"Навіть якщо такий план (про мобілізацію пів мільйона осіб – 24 Канал) у Росії оголосять, немає жодних шансів, що його зможуть швидко виконати. На це підуть роки. Адже це велика реформа. А щоб збільшити армію до 2 мільйонів, потрібно років 10", – наголосив Фейгін.

Стрім Андріани Кучер та Марка Фейгіна: дивіться повне відео

"У Росії немає сил, аби захопити всю Україну"

Він додав, що у цьому простежується чисто російська риса – "намалювати щось" і думати, що всі злякаються, яка у Росії страшна армія. За словами Фейгіна, така ж сама ситуація і з російським військово-промисловим комплексом. Адже росіяни постійно хизуються тим, що здатні виробляти новітні зразки озброєння.

А насправді все це – чистий обман. Звісно, у Росії ще є радянські та пострадянські запаси, Можливо, їх вистачить для того, щоб продовжувати тероризувати Україну. Але для того, аби захопити всю Україну, сил і можливостей у Росії немає,

– зазначив правозахисник.

Фейгін додав, що Україну підтримують західні союзники. Відтак, за його словами, Росія навіть не здатна завдати Україні будь-якої серйозної шкоди, після чого могло б йтися про капітуляцію Києва та переговори.

"Тож Росія й далі йде на один великий воєнний злочин – вбиває людей в Україні, а також знищує власне населення, не рахуючи втрат", – сказав правозахисник.

Навіщо Росії новий великий наступ на Україну

Він додав, що повною бутафорією виглядає і план нового великого наступу Росії на Україну.

Якщо росіяни анонсують великий наступ, подивимося, чим все закінчиться. Хоча, можливо, це їхня остання можливість показати, що вони хоча б на щось ще здатні,

– зазначив Фейгін.

Правозахисник зауважив, що більше у Росії немає жодних перемог, якими вона могла б похизуватися.

"Той же Соледар на Донеччині – навіть якщо росіяни 10 разів його візьмуть, це не показник. Соледар – це не Київ", – сказав Фейгін.

Кремль планує збільшити російську армію: коротко