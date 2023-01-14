Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За інформацією ГУР МО України, під час наступної хвилі мобілізації до збройних сил країни-агресорки призвуть 300 тисяч осіб.

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Як зазначив Роман Світан, кількість збройних сил Росії й зараз становить близько 2 мільйонів людей, щоправда – лише на папері. З цієї кількості лише 1 мільйон 150 тисяч – безпосередньо військовослужбовці.

Зараз керівництво Росії намагається збільшити кількість військових до 1,5 мільйона внаслідок набору контрактників. Тобто Росія хоче збільшити армію на 300 – 350 тисяч контрактників,

– сказав Світан.

Росія за кілька місяців зможе зібрати не більше 200 тисяч військових

Однак, на думку військового експерта, назбирати таку кількість контрактників Кремль за кілька місяців не зможе.

Аби набрати 300 – 350 тисяч військових, Росії потрібно близько пів року. А ще ж їх потрібно підготувати, а потім озброїти. Поки росіяни цього завдання точно виконати не можуть,

– наголосив Світан.

Він додав, що протягом 2 – 3 найближчих місяців керівництво країни-агресорки зможе зібрати хіба що 200 тисяч нових військових.

"І, ймовірно, десь до літа, коли повністю розкрутиться російський "Оборонпром", росіяни зможуть цю кількість людей хоча б більш-менш чимось озброїти", – зауважив Світан.

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Аби створити 2-мільйонну армію, Росії потрібно до 10 років

Якщо ж говорити про плани Росії створити 2-мільйонну армію, то на, на думку полковника запасу ЗСУ, цей процес займе не один рік.

"Потрібно до 10 років, аби повністю довести цей контингент до рівня, коли він зможе виконувати реальні бойові завдання. Тож Кремль аж ніяк не встигає за строками", – додав Світан.

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