Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону 12 січня. Він наголосив, що внутрішні суперечки, які зараз точаться між цими силовими структурами, будуть лише загострюватися.

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На сьогодні в Росії, за словами Данілова, існує три армії:

армія Кадирова,

армія Пригожина,

збройні сили Росії, які не поважають, ані Кадирова, ані Пригожина.

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Крім того, секретар РНБО зазначив, що окремо наразі намагаються формувати свою армію силові структури, "це питання часу: коли вони почнуть з'ясовувати стосунки між собою".

Війна провладних військових компаній обов'язково буде, тому що в Росії розпочнеться війна за владу, ви бачите стан здоров'я Путіна. Це не єдиний моноліт, там дуже багато течій,

– наголосив Данілов.

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