Саме Лапіна вважають винним у провалі окупаційних військ на Харківщині та Півночі Донеччини. Тож, новина про нове призначення дуже резонує. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) пояснили мотиви Кремля.

Увага "У Путіна є принцип": чому диктатор дав нову посаду генералу Лапіну

До чого тут Кадиров та Пригожин

Передусім, його підвищення може бути противагою росту авторитету бойовиків голови Чечні Рамзана Кадирова та ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Аналітики зазначають, що і Пригожин, і Кадиров мають у своєму розпорядженні переважно приватні армії та використовують їхні досягнення для політичного просування.

Начальник штабу Сухопутних військ Росії не є передовою командною посадою, і хоча конкретні обов'язки Лапіна незрозумілі, він навряд чи безпосередньо командуватиме військами в Україні,

– йдеться в звіті ISW.

Попри те, що в липні Лапін отримав медаль "Герой Росії" за захоплення Лисичанська, він зазнав різкої критики через величезні втрати Росії під час успішного українського контрнаступу на Харківщині та втрату Лимана. І за це був звільнений з посади командувача ударного угрупування "Центр" в Україні

Реакція інформаційного простору на невдачі Лапіна спровокувала розкол між чеченським лідером Рамзаном Кадировим та власником групи "Вагнера" Євгеном Пригожиним з одного боку та з іншого з міноборони Росії, який, власне й представляв Лапін.

Тож, тепер російське військове керівництво може спробувати реабілітувати і зміцнити репутацію Лапіна, щоб урівноважити зростаючий вплив Кадирова та Пригожина.

"Врятувати" російське міноборони

Крім того, начальник штабу Сухопутних військ Росії виконує скоріше логістичну та організаційну наглядову роль, ніж командну посаду, тож міноборони Росії може використати призначення Лапіна, аби заявити про свою прихильність до надійного структурування військ.

Хоч Кремль і дещо дистанціювався і навіть звинувачував міноборони Росії у військових невдачах, Путін все ще хотів би зміцнити громадську думку щодо ефективності міноборони.

Водночас призначення Лапіна може означати, що міноборони країни-агресора дедалі частіше змушене призначати на важливі керівні посади опальних і непопулярних генералів, що вказує на системну нестачу генералів, більше підходящих для цих посад.

Новина про призначення Лапіна спричинила подальші розколи в і без того фрагментованому провоєнному російському інформаційному просторі,

– наголосили аналітики.

У звіті також цитують Гіркіна, який окреслив нову роль Лапіна "непорозумінням". Він також вважає, що Лапін є "хамською спробою російського міноборони продемонструвати свою невразливість.