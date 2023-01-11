Именно Лапина считают виновным в провале оккупационных войск на Харьковщине и Севере Донбасса. Итак, новость о новом назначении очень резонирует. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) объяснили мотивы Кремля.

Внимание "У Путина есть принцип": почему диктатор дал новую должность генералу Лапину

Причем здесь Кадыров и Пригожин.

Прежде всего, его повышение может быть противовесом росту авторитета боевиков председателя Чечни Рамзана Кадырова и ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Аналитики отмечают, что и Пригожин, и Кадыров располагают преимущественно частными армиями и используют их достижения для политического продвижения.

Начальник штаба Сухопутных войск России не является передовой командной должностью, и хотя конкретные обязанности Лапина непонятны, он вряд ли будет непосредственно командовать войсками в Украине,

– говорится в отчете ISW.

Несмотря на то, что в июле Лапин получил медаль "Герой России" за захват Лисичанска, он подвергся резкой критике из-за огромных потерь России во время успешного украинского контрнаступления на Харьковщине и потери Лимана. И за это был уволен с должности командующего ударной группировкой "Центр" в Украине

Реакция информационного пространства на неудачи Лапина спровоцировала раскол между чеченским лидером Рамзаном Кадыровым и владельцем группы "Вагнера" Евгением Пригожиным с одной стороны и с другой по минобороны России, который, собственно, и представлял Лапин.

Теперь российское военное руководство может попытаться реабилитировать и укрепить репутацию Лапина, чтобы уравновесить растущее влияние Кадырова и Пригожина.

"Спасти" российское минобороны

Кроме того, начальник штаба Сухопутных войск России выполняет скорее логистическую и организационную надзорную роль, чем командную должность, так что минобороны России может использовать назначение Лапина, чтобы заявить о своей приверженности надежному структурированию войск.

Хотя Кремль и несколько дистанцировался и даже обвинял минобороны России в военных неудачах, Путин все еще хотел бы укрепить общественное мнение об эффективности минобороны.

В то же время назначение Лапина может означать, что минобороны страны-агрессора все чаще вынуждены назначаться на важные руководящие должности опальных и непопулярных генералов, что указывает на системную нехватку генералов, более подходящих для этих должностей.

Новость о назначении Лапина повлекла за собой дальнейшие расколы в и без того фрагментированном провоенном российском информационном пространстве,

– подчеркнули аналитики.

В отчете также цитируют Гиркина, очертившего новую роль Лапина "недоразумением". Он также считает, что Лапин является "хамской попыткой российского минобороны продемонстрировать свою неуязвимость".