Об этом в эфире 24 Канала заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его мнению, у Путина есть принцип сильно не наказывать людей, проявивших к нему лояльность и хотя бы старавшихся что-то сделать.

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"Думаю, все прекрасно понимают, что провалы в войне – это вина, беда и будущая политическая и уголовная ответственность самого Путина. Александр Лапин, Сергей Суровикин и другие – это исполнители дурацких указаний, абсолютно ошибочной стратегии", – отметил Гудков.

Российский оппозиционер предположил, что за назначение Лапина могли просить Сергей Шойгу или Валерий Герасимов.

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Травля генералов

Геннадий Гудков считает, что московиты готовили публичную "порку" генералов и шли настройки общественного мнения.

Всякие пригожины, кадыры и соловйовы мочили генералов, мол, какие они мерзавцы, подлецы, никто не застрелился, не повесился, не подал в отставку. Подвели нашего святого обнуленного бункерного главнокомандующего,

– рассказал оппозиционер.

По мнению Гудкова, эта кампания не могла проходить без Путина, поскольку он до сих пор является главным "решалой" в стране. Если бы травля генералов происходила без его согласия, он остановил бы этот процесс мгновенно.

"Взбучка" откладывается

Российский оппозиционер считает, что показательную "взбучку" генералов отложили, поскольку они еще должны повоевать и неизвестно какой будет ситуация на фронте.

Началось наступление на Бахмут, идут бои по другим направлениям. Вдруг что, данная команда отставит "порку" генералов. Даже поощрить их, чтобы сильно не зазнавались люди, типа Пригожина, Кадырова, Гиркина и им подобных,

– заметил Гудков.

По мнению оппозиционера, если понадобится, травля генералов возобновится. А пока у них есть небольшая передышка.

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