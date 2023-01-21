Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, даже несмотря на танковую дилемму, этот "Рамштайн" можно назвать успешным.

К теме "У нас есть окно возможностей к весне": итоги новой исторической встречи в Рамштайне

Есть позитив относительно танков

Важно, что уже есть договоренность о подготовке украинских военных на танках Leopard 2. Поэтому когда появится политическое решение от Германии о передаче, экипажи уже будут готовы.

Фактически можем надеяться, что, когда Берлин примет решение, то мы получим танки и будем иметь необходимое количество подготовленных экипажей. То есть не будет никакого промедления по поводу того, чтобы привлечь эти даже не роты, не батальоны, а полноценную бригаду в зоне боевых действий,

– заметил Коваленко.

Он уверен, что это положительный момент. Ведь на "Рамштайне" точно договаривались о подготовке экипажей.

"Рамштайн" был успешен для Украины – Коваленко: смотрите видео

Кроме того, недавняя встреча показала, что западные страны продолжают наращивать не только темп, но и объем военной помощи. Также выросло не только количество, но и номенклатура вооружения, которое будут передавать Украине.

Выросло не только количество, но и разновидности. И это не только оборонительное оружие, но и постепенно передают и наступательное. Это, в частности, касается пакета Великобритании, где есть танки Challenger 2,

– подчеркнул Коваленко.

Передаст ли Запад танки для Украины