Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, навіть попри танкову дилему, цей "Рамштайн" можна назвати успішним.

До теми "У нас є вікно можливостей до весни": підсумки нової історичної зустрічі у Рамштайні

Є позитив щодо танків

Важливо, що вже є домовленість про підготовку українських військових на танках Leopard 2. Тому, коли з'явиться політичне рішення від Німеччини про передачу, екіпажі вже будуть готові.

Фактично можемо сподіватися, що, коли Берлін ухвалить рішення, то ми отримаємо танки та будемо мати необхідну кількість підготовлених екіпажів. Тобто не буде ніякого зволікання щодо того, щоб залучити ці навіть не роти, не батальйони, а повноцінну бригаду в зоні бойових дій,

– зауважив Коваленко.

Він переконаний, що це позитивний момент. Адже на "Рамштайні" точно домовлялися щодо підготовку екіпажів.

"Рамштайн" був успішним для України – Коваленко: дивіться відео

Крім того, нещодавня зустріч засвідчила, що західні країни продовжують нарощувати не лише темп, але й обсяги військової допомоги. Також зросла не лише кількість, але й номенклатура озброєння, яке передаватимуть Україні.

Зросла не лише кількість, але й різновиди. І це не лише оборонна зброя, але й поступово надають наступальну. Це, зокрема, стосується пакету Великої Британії, де є танки Challenger 2,

– підкреслив Коваленко.

Чи передасть Захід танки для України