Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, такие угрозы – это только запугивание, поскольку России больше нечем пугать.

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Ядерные государства проигрывают войны

Тарас Загородний опроверг бред от Дмитрия Медведева по поводу невозможности ядерных стран проиграть войну. Он напомнил, что СССР проиграл войну в Афганистане и был вынужден вывести свои войска. Также политолог убежден, что Россия проигрывает войну против Украины и посоветовал душевно больному чиновнику между перепоями учить историю.

Это традиционные пугалки, потому что нечем пугать, но это вопрос, относительно применения ядерного оружия, уже менее вероятен, чем в начале агрессии.

– сказал Загородний.

Политолог рассказал, что США предупредили Россию, что в случае применения какого-либо ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России. По словам Тараса Загороднего, речь идет о том, что представитель Госдепа Бен Ходжес предупредил руководство страны-террористки, что в случае применения им ядерного оружия в течение суток будет уничтожена вся группировка российских войск в Украине и, возможно, в Беларуси.

"Зонтик" от Китая

Также Тарас Загородний вспомнил, что фактически "ядерный зонтик" над Украиной раскрыл Китай, потому что он давал свои подтверждения гарантиям Будапештского меморандума еще в 2013 году.

Тогда еще Янукович ездил в Китай, и там официально напомнили, что они поддерживают гарантии Будапештского меморандума. Во-вторых, было четко заявлено о недопустимости применения ядерного оружия, в Европе в том числе,

– сказал Загородний.

Политолог рассказал, что во время визита Олафа Шольца в Китай лично Си Цзиньпинь тоже заявил о недопустимости применения ядерного оружия в Европе. Кроме того, еще в течение месяца там прозвучало 4 подобных заявления.

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"Запад, возможно, они еще не очень слушают, а вот с Китаем они играть точно не будут", - отметил Тарас Загородний.

Несмотря на это Россия еще будет угрожать, но, как рассказал политолог, они угрожают ядерным оружием после каждой передачи военной помощи Украине. Первые такие угрозы появились в 2016 году, когда речь шла о передаче американских противотанковых комплексов Javelin.

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"Да они каждый раз угрожают, но понятно, что ничего не происходит. Тем более с появлением Patriot, они понимают, что применение тактического ядерного оружия будет иметь для них огромные последствия. Такой сценарий обычно существует, я этого не исключаю, но его вероятность сильно упала. , потому что американцы и китайцы предупредили Россию, что это недопустимо", – сказал Загородний.

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