Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. За його словами, такі погрози – це лише залякування, оскільки Росії більше немає чим лякати.

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Ядерні держави програють війни

Тарас Загородній спростував маячню від Дмітрія Мєдвєдєва щодо неможливості ядерних країн програти війну. Він нагадав, що СРСР програв війну в Афганістані та був змушений вивести свої війська. Також політолог переконаний, що й Росія програє війну проти України та порадив душевно хворому чиновнику між перепоями вчити історію.

Це традиційні лякалки, тому що немає чим лякати, але це питання, щодо застосування ядерної зброї, вже менш ймовірне ніж на початку агресії,

– сказав Загородній.

Політолог розповів, що США попередили Росію, що в разі застосування будь-якої ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії. За словами Тараса Загородньго, йдеться про те, що представник Держдепу Бен Ходжес попередив керівництво країни-терористки, що в разі застосування нею ядерної зброї, протягом доби буде знищено все угруповання російських військ в Україні та,можливо, в Білорусі.

"Парасолька" від Китаю

Також Тарас Загородній пригадав, що фактично "ядерну парасольку" над Україною розкрив Китай, бо він давав свої підтвердження щодо гарантій Будапештського меморандуму ще у 2013 році.

Тоді ще Янукович їздив у Китай і там офіційно нагадали, що вони підтримують гарантії Будапештського меморандуму. По-друге, було чітко заявлено про неприпустимість застосування ядерної зброї, в Європі в тому числі,

– сказав Загородній.

Політолог розповів, що під час візиту Олафа Шольца до Китаю, особисто Сі Цзіньпінь теж заявив про неприпустимість застосування ядерної зброї в Європі. Окрім цього, ще протягом місяця там пролунало 4 подібні заяви.

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"Захід, можливо, вони ще не дуже слухають, а от з Китаєм вони гратися точно не будуть", – зазначив Тарас Загородній.

Попри це, Росія ще буде погрожувати, але, як розповів політолог, вони погрожують ядерною зброєю після кожної передачі військової допомоги Україні. Перші такі погрози з'явились у 2016 році, коли йшлося про передачу американських протитанкових комплексів Javelin.

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"Так вони кожного разу погрожують, але зрозуміло, що нічого не відбувається. Тим більше з появою Patriot, вони розуміють, що застосування тактичної ядерної зброї матиме для них величезні наслідки. Такий сценарій звичайно існує, я цього не виключаю, але його ймовірність сильно впала, тому що американці та китайці попередили Росію, що це неприпустимо", – сказав Загородній.

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