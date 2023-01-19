Медведєв – російська зброя "судного дня"

Але є одна секретна страшна зброя, яка у Путіна таки є. Це – Дмітрій Медведєв.

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Так-так, той самий карликовий алкоголік. Точніше, він є уособленням російської зброї "судного дня". Божевільний російський чиновник, який у п'яному угарі чи то з бодуна може натиснути червону кнопку. Він постійно всім про це нагадує: "Дивіться. Я такий божевільний, що я зможу".

І кожного разу, коли Захід може збільшити підтримку, але умовний Шольц чи Макрон хитаються, вони випускають цього "Кракена", який починає розмахувати ядерною зброєю. Знаючи, що, якщо західні лідери будуть бачити хоча б 1% ймовірності ядерної війни, вони не будуть ризикувати.

От і зараз. Напередодні "Рамштайна", де Україна отримає чергову порцію допомоги й може отримати дуже потужне озброєння, рішення про яке ще не схвалене, вони знову випустили Медведєва. Він знову наголосив, що, якщо Росія буде програвати, то "весь світ в труху".

Чи спрацює російський шантаж

Чи працює це? Подивимось. Страхи на Заході є. Це точно до цього стримувало підтримку. І точно Шольц хитається. Скільки б з презирством не говорили про Давос кремлівські старці, вони слухають кожне слово. І чують усе. Зокрема і чудові жарти Бориса Джонсона, і вимоги республіканців, які, відкинувши Трампа на узбіччя, вже тиснуть на Байдена не з приводу "нащо витрачати кошти на Україну", а якраз "чому так мало допомоги Україні".

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Росіяни ревнують, згадуючи інші дні у Давосі – коли вони були на провідних ролях. Але вони й аналізують. Коли бачать ризики, то намагаються з ними боротися. Дипломатія вже не працює. Про м'яку силу вони не чули. Випускають "Кракена-Медведєва".

А це означає, що вони бояться. Ризикуючи навіть роздратувати Китай, знову і знову нагадують про ядерну зброю і про неможливість програти. Вони бояться німецьких танків в степах України, американських ракет.

Чи спрацює це? Чи вирішить Шольц, що треба чуть прикрутити вогник і варити Росію на слабшому вогні? Подивимось. Скоро побачимо.

Кремль використовує останнє "вундерваффе"

Добра новина, що тиск суспільства все одно працює, й Україна отримає ці танки рано чи пізно. Але час важливий. Тому будемо сподіватись, що "Кракен-Медведєв" кожного разу буде лякати Захід все менше і менше.

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Росія вже не може лякати світ газовою зброєю. Газ вже впав до 600 доларів, насміявшись над пророцтвами про 5 000. Росія не може лякати своєю армією, над якою публічно сміються відставні натовські генерали. Росія продовжує використовувати своє останнє "вундерваффе" – Дмітрія Медведєва. Рано чи пізно він також має перестати лякати.