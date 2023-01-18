Перший пакет санкції вже вигризає гроші з бюджету Росії

Але найприємніше далі. Дослідники вважають, що із запровадженням ембарго й обмеженням на нафтопродукти Росія почне втрачати 280 мільйонів доларів щодня.

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Якщо перерахувати це на весь рік, то виходить 100 мільярдів доларів.

Звісно, остаточний результат залежить від динаміки цін на нафту та багато ще чого. Реальна сума російських втрат буде меншою через всілякі схеми.

Але це перший пакет західних санкцій, який не просто поступово стискає Росію, а вигризає як піраньї шматки з російського бюджету. Тобто ріже по живому, а не на перспективу.

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