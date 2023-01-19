Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев не смог остаться в стороне от таких заявлений. Следовательно, кремлевский шут отреагировал на слова Шольца очередными ядерными угрозами, передает 24 Канал.
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Что наговорил Медведев
Российский политик отметил, что 20 января состоится очередная встреча в формате "Рамштайн", где украинские партнеры будут обсуждать новые поставки в Украину тяжелого вооружения и ударных систем.
Из-за страха перед мировым сообществом Медведеву не остается ничего другого, как оскорблять и угрожать. Поэтому в своем заявлении политик называет мировых лидеров "убогими недоразвитыми тусовщиками", которые только и делают, что желают России поражения.
Проигрыш ядерного государства в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны. Ядерные государства не проигрывают большим конфликтам, от которых зависит их судьба,
– выдал Медведев.
По его словам, такая риторика должна быть очевидна для любого человека, особенно – для западных политиков.
Как на это отреагировали в Кремле
Спикер президента России Дмитрий Песков сразу опроверг заявления Медведева о ядерной войне. Вероятно, даже Кремль не может сдерживать экс-президента в его глупых и циничных высказываниях.
"Заявление Медведева о возможных последствиях "проигрыша ядерного государства" не означает, что Россия готова изменить оборонную доктрину и применить ядерное оружие", – сказал Песков.
Последние глупости от Медведева: коротко
- 8 января заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале решил запугать тех, кто "много говорит". Он заявил, что во властных кругах начались серьезные дискуссии между руководством по вопросу, как быть с теми, кто критикует власть и ищет "изменников, которые перешли на сторону врага".
- Ранее Медведев также высказался о возражении "рождественского перемирия" западными политиками. В частности, министра иностранных дел Германии Анналену Бербок российский политик назвал "малограмотной немецкой бабой", когда она заявила, что рождественское перемирие недопустимо.
- На что Медведев ответил, что "наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных".