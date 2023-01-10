Особо резко критикуют действующую власть российские милитарные блоггеры. Медведев пригрозил им, напомнив о цензуре времен Второй мировой.

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"Тихие группы безупречно незаметных людей" могут начать действовать в России

8 января заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале решил запугать тех, кто "слишком много говорит". Он заявил, что во властных кругах начались серьезные дискуссии с руководством по вопросу, как быть с теми, кто критикует власть и ищет "предателей, которые перешли на сторону врага".

Медведев отметил, что "тихие группы безупречно незаметных людей" действовали в России, чтобы обеспечить соблюдение "особых правил военного времени" во время Второй мировой войны с большим успехом, вероятно, намекая на внутреннюю цензуру,

– пишут аналитики ISW.

Некоторые военные блоггеры сразу поняли угрозы цензуры от Медведева и начали поддакивать заместителю главы Совбеза, мол, советские органы безопасности действительно были очень высокоэффективны в этом. Они заявили, что "идеологические люди" готовы помочь властям с этими усилиями.

Отметим, что критика российского правительства и президента Путина нарастает. Кремль недавно аккумулировал свои усилия, чтобы заставить замолчать русских милитарных блогеров.

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