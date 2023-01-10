Особливо різко критикують чинну владу російські мілітарні блогери. Медведєв пригрозив їм, нагадавши про цензуру часів Другої світової.
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"Тихі групи бездоганно непомітних людей" можуть почати діяти в Росії
8 січня заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєву у своєму телеграм-каналі вирішив залякати тих, хто "забаго говорить". Він заявив, що у владних колах почалися серйозні дискусії маж керівництвом щодо питання, як бути з тими, хто критикує владу і шукає "зрадників, які перейшли на бік ворога".
Медведєв зазначив, що "тихі групи бездоганно непомітних людей" діяли в Росії, щоб забезпечити дотримання "особливих правил воєнного часу" під час Другої світової війни з великим успіхом, ймовірно, натякаючи на внутрішню цензуру,
– пишуть аналітики ISW.
Деякі військові блогери одразу зрозуміли погрози цензури від Медведєва і почали підтакувати заступнику глави Радбезу, мовляв, радянські органи безпеки справді були дуже високоефективними у цьому. Вони заявили, що "ідеологічні люди" готові допомогти владі з цими зусиллями.
Зазначимо, що критика російського уряду і президента Путіна наростає. Кремль нещодавно акумулював свої зусилля, аби змусити замовкнути російських мілблогерів.
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Ще одне більмо на оці Кремля: Пригожин активно критикує уряд
- Пригожин відкрито критикує керівництво Росії за провали у війні проти України. Московські чиновники стурбовані подальшим зростанням "зірки" власника ПВК "Вагнера".
- Зауважимо, що Євгєній Пригожин очолив наразі Бахмутський фронт. "Повар" Путіна використовує бої за Бахмут, щоб показати власну силу і значущість.
- Військові та політичні лідери, яких Пригожин взявся відкрито критикувати, м'яко кажучи, "недолюблюють його". Бізнесмен став справжнім більмом на оці для них.
- Однак наразі Пригожин залишається безкарним за свою критику, адже, як пише видання The Economist, залишається "на путінській орбіті". Президент Росії водночас бачить у ньому людину "здатну підняти націю", – каже Тетяна Станова, політична аналітикиня з Москви.