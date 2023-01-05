Но в Кремле далеко не все благосклонно относятся к Пригожину. В основном это касается военных и политических лидеров, которых Пригожин принялся открыто критиковать.

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Пригожин открыто критикует руководство России

The Economist со ссылкой на представителя восточного командования ВСУ Сергея Череватого пишет, что вагнеровцы начали воевать вместе с регулярной армией России, когда командующим россиян стал Сергей Суровикин. Об альянсе Пригожина и Суровикина ранее заявлял и глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Издание напоминает, что вагнеровцы под Бахмутом. записали обращение к начальнику генштаба России Валерия Герасимова, в котором обзывали его из-за дефицита боеприпасов. Основатель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин фактически поддержал выпад своих наемников на Герасимова.

Еще больше ситуация обострилась после того, как ВСУ ударили по мобилизованным россиянам в Макеевке. Из-за того, что ВСУ уничтожили немало оккупантов, руководство России оказалось под еще большей критикой.

Чиновники в Москве озабочены дальнейшим ростом "звезды" Пригожина. Эта обеспокоенность усилилась в октябре и ноябре, говорит Татьяна Станова, политический аналитик из Москвы, когда люди в администрации президента увидели, что Пригожин установил прямой канал к Путину.

Пригожин атакует государственные институты с якобы революционных позиций, и это пугает многих из них,

– сказала она.

Шойгу мог бросить своих наемников под Бахмут в противовес ПВК "Вагнера"

Министр обороны России Сергей Шойгу, сам постоянно критикующий "Вагнера", похоже, отправил свою собственную группу наемников "Патриот" воевать на Донбассе.

Череватый заявил, что точная роль, которую будут играть силы Patriot, неясна. "Однако кажется вероятным, что они были посланы в противовес Вагнера", – сказал он.

В недавних выступлениях Путин подчеркивал главенство регулярного военного руководства. По словам Становой, Путина, вероятно, не беспокоят опасность бескомпромиссной альтернативы Пригожину.

Путин видит в нем человека, способного поднять нацию и представителя какого-то странного гражданского общества,

– сказала она.

Сообщается, что Пригожин остается "на путинской орбите". The Economist прогнозируют борьбу за власть в России, если положение на поле боя значительно ухудшится.

"Но более быстрым ответом на обостряющиеся серьезные военные проблемы России в Украине, скорее всего, станет новая волна мобилизации", – говорится в статье The Economist.