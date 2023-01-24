Пропагандисты любят махать и угрожать ядерным оружием. Однако в свое время Запад резко ответил на этот шантаж от Путина – если они будут использовать его против Украины, то последствия будут катастрофическими для всего Кремля.

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Теперь пропагандисты спорят на своем шоу, нужно ли применять ядерное оружие из-за усилий ВСУ по восстановлению суверенитета Украины в Крыму. Даже среди них нет консенсуса, а где вообще эти мифические "красные линии" – пожалуй, никто не знает.

Спор на пропагандистском шоу

Один из экспертов в студии начал убеждать, что ядерная доктрина России не предусматривает использование ядерного оружия, если ВСУ войдут в Крым. Соловьев был иного мнения, но говорил совершенно неубедительно.

В своей аргументации он ссылался на знаменитого персонажа Дмитрия Медведева, который несколько месяцев назад пригрозил ядерным ударом по Украине за потенциальные удары по Крыму.

Но никто в студии особо не воспринял бывшего президента России за авторитетный источник. Это довольно забавно. Выходит, что даже в России к Медведеву так себе относятся.

С тех пор "хлопок" частенько приходил на полуостров. Горел Крымский мост, раздавались взрывы на аэродроме в Бельбеке и еще было много разных других интересных инцидентов. Но "красные линии" подвинулись дальше.

Забавный спор между Соловьевым и гостем студии из-за ядерного оружия: смотрите видео

Оказывается, Соловьев ссылается на пьяного Медведева, когда тот писал – если будут удары по Крыму, будет "ядерная бимба". Уже были удары и по Бельбеку, и по мосту. И где это "возмездие"? Поставил его на место этот дядя в очках. Соловьев даже заерзал, начал оглядываться за поддержкой,

– заметил ведущий 24 Канала Андрей Дрозда.

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