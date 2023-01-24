Ведущая 24 Канала Екатерина Соляр разнесла очередной "шедевр" от пропагандистки Маргариты Симоньян. Последняя в лучших традициях российских "юмористических" шоу попыталась "блеснуть умом". Но в очередной раз "обоср*лась". Это вообще сложно назвать юмором.
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"Великие советские" дипломаты
Симоньян попыталась продемонстрировать, что у нее есть хоть какие-то задатки к юмору. Но с задачей не справилась. Она поделилась старым и "бородатым" анекдотом о выпускном экзамене будущих советских дипломатов, где они должны были отреагировать на протест маленькой африканской страны, в чьи территориальные воды зашла подлодка СССР.
В этом анекдоте ничего смешного нет. Симоньян в очередной раз продемонстрировала, насколько же наш враг мерзкий и отвратительный.
Я могла бы вам сказать, что надо было смеяться после слова "лопата". Но его там не услышала. Зато услышала другое слово, которое в приличных кругах не говорят. Все сводится к тому, что – какая разница, чьи воды мы нарушили. Вы – маленькая африканская страна, а мы – "великая страна". Понимаю, о ком на самом деле говорила Симоньян,
– заметила Соляр.
Соляр разнесла Симоньян за неадекватный имперский анекдот: смотрите видео
Забавно, что еще до войны в 2014 году в Украине считали российскую школу дипломатов одной из лучших. Но это обычные имперцы и негодяи, которые игнорируют международное право и здравый смысл.
Свежие потери врага
- Россия настолько "великое" государство, что уже успела потерять 122 170 собственных военных. Такие данные приводит Генштаб ВСУ по состоянию на 335-й день полномасштабной войны.
- Российские солдаты регулярно идут на "концерт Кобзона". За прошедшие сутки, 23 января, туда отправились еще 690 захватчиков.
- Кроме того, российские оккупанты уже потеряли 3152 танка, 6284 боевых бронированных машин, 2148 артиллерийских систем, 448 реактивных систем залпового огня, 220 средств ПВО и т.д.