Ведущая 24 Канала Екатерина Соляр разнесла очередной "шедевр" от пропагандистки Маргариты Симоньян. Последняя в лучших традициях российских "юмористических" шоу попыталась "блеснуть умом". Но в очередной раз "обоср*лась". Это вообще сложно назвать юмором.

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"Великие советские" дипломаты

Симоньян попыталась продемонстрировать, что у нее есть хоть какие-то задатки к юмору. Но с задачей не справилась. Она поделилась старым и "бородатым" анекдотом о выпускном экзамене будущих советских дипломатов, где они должны были отреагировать на протест маленькой африканской страны, в чьи территориальные воды зашла подлодка СССР.

В этом анекдоте ничего смешного нет. Симоньян в очередной раз продемонстрировала, насколько же наш враг мерзкий и отвратительный.

Я могла бы вам сказать, что надо было смеяться после слова "лопата". Но его там не услышала. Зато услышала другое слово, которое в приличных кругах не говорят. Все сводится к тому, что – какая разница, чьи воды мы нарушили. Вы – маленькая африканская страна, а мы – "великая страна". Понимаю, о ком на самом деле говорила Симоньян,

– заметила Соляр.

Соляр разнесла Симоньян за неадекватный имперский анекдот: смотрите видео

Забавно, что еще до войны в 2014 году в Украине считали российскую школу дипломатов одной из лучших. Но это обычные имперцы и негодяи, которые игнорируют международное право и здравый смысл.

Свежие потери врага