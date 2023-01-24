Ведуча 24 Каналу Катерина Соляр рознесла черговий "шедевр" від пропагандистки Маргаріти Симоньян. Остання в найкращих традиціях російських "гумористичних" шоу спробувала "блєснуть умом". Але в черговий раз "обіс**лася". Це взагалі важко назвати гумором.

До теми Cоловйов відверто закликав бити ядеркою по Лондону за допомогу Україні: цинічне відео

"Вєлікіє савєтскіє" дипломати

Симоньян спробувала продемонструвати, що вона має хоч якісь задатки до гумору. Але із завданням не впоралася. Вона поділилася старим та "бородатим" анекдотом про випускний екзамен майбутніх радянських дипломатів, де вони мали відреагувати на протест маленької африканської країни, в чиї територіальні води зайшов підводний човен СРСР.

В цьому анекдоті нічого смішного немає. Симоньян в черговий раз продемонструвала, наскільки ж наш ворог мерзенний та огидний.

Я би могла вам сказати, що треба було сміятися після слова "лопата". Але його там не почула. Зате почула інше слово, яке в пристойному колі не говорять. Все зводиться до того, що – яка різниця, чиї води ми порушили. Ви – маленька африканська країна, а ми – "вєлікая страна". Розумію, про кого насправді говорила Симоньян,

– зауважила Соляр.

Соляр рознесла Симоньян за неадекватний імперський анекдот: дивіться відео

Кумедно, що ще до війни у 2014 році в Україні вважали російську школу дипломатів чи не однією з найкращих. Але це – звичайні імперці та негідники, які ігнорують міжнародне право та здоровий глузд.

Свіжі втрати ворога