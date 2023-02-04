Об этом сообщают аналитики Института изучения войны. Специалисты отмечают, что такое искусственное создание угрозы направлено на борьбу с внутренним недовольством части населения войны и поддержкой басен пропаганды.

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Для борьбы с партизанами и устрашения населения: ИПСО об "угрозе безопасности"

Владимир Путин 31 января подписал указ, позволяющий упрощенно вводить на неопределенный срок повышенный "террористический уровень" в стране. После этого Брянская и Курская области 3 февраля сообщили о продлении "желтого" уровня террористической опасности.

Обосновали это необходимостью усиления мер по защите и обороне российской территории. Вероятно, такие действия направлены на то, чтобы правоохранители областей, не в нарушение закона, могли расправляться с инакомыслящими, в частности с партизанами.

Кроме того, нагнетание ИПСО об "угрозе безопасности" России будет помогать работе пропагандистов и служить основой для обеспечения постоянной поддержки российских операций.

Российские чиновники продолжают увековечивать информационную операцию о том, что война в Украине является прямой угрозой российской безопасности из-за законодательных манипуляций,

– объясняют аналитики.

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