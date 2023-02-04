Об этом сообщают аналитики Института изучения войны. Специалисты отмечают, что такое искусственное создание угрозы направлено на борьбу с внутренним недовольством части населения войны и поддержкой басен пропаганды.
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Для борьбы с партизанами и устрашения населения: ИПСО об "угрозе безопасности"
Владимир Путин 31 января подписал указ, позволяющий упрощенно вводить на неопределенный срок повышенный "террористический уровень" в стране. После этого Брянская и Курская области 3 февраля сообщили о продлении "желтого" уровня террористической опасности.
Обосновали это необходимостью усиления мер по защите и обороне российской территории. Вероятно, такие действия направлены на то, чтобы правоохранители областей, не в нарушение закона, могли расправляться с инакомыслящими, в частности с партизанами.
Кроме того, нагнетание ИПСО об "угрозе безопасности" России будет помогать работе пропагандистов и служить основой для обеспечения постоянной поддержки российских операций.
Российские чиновники продолжают увековечивать информационную операцию о том, что война в Украине является прямой угрозой российской безопасности из-за законодательных манипуляций,
– объясняют аналитики.
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Новый "шоколадный" фейк российской пропаганды
- Недавно в Центре стратегических коммуникаций рассказали об очередном российском фейке, сгенерированном пропагандистами. В сети начали распространять фото плитки шоколада, которая называется "Смерть Алешки".
- На обертке шоколадки виден ребенок в шлеме и с траурной лентой. ИПСО уже распространили такие пропагандисты – Анатолий Шарий, Роман Голованов, Руслан Осташко.
- Заметим, образ мальчика Алеши появился в медиапространстве весной 2022 года. Тогда россияне активно рассылали видео, на котором восьмилетний Алексей Павличенко из Белгородской области бегает вдоль трассы в шлеме и приветствует бронетехнику и едущих к границе с Украиной оккупантов.
- С этого момента Алешу активно используют в роспропаганде. Для популяризации образа персонажа ребенка организовывали такие события – встречи мальчика с российскими оккупантами и фотосессии в военной форме; благодарность от минобороны России; экскурсия в школу с кадетским классом, переодевание в форму полицейского; вступление в ряды Юнармии; стенописи в разных городах России с Алешкой; победа в конкурсе "Дети-герои", награда в Совете Федерации.
- В Центре отмечают, что, вероятно, российские власти целенаправленно использовали мальчика в распространении своих захватнических нарративов. А шоколадка "Смерть Алешки" – часть этого плана, с целью использовать мальчика в качестве эмоциональных триггеров.