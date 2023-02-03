Ситуация в крымском медиапространстве – очень печальная. Часть изданий, работающих в 2023 году на кремлевскую пропаганду, еще до 2014 года не скрывали своей промосковской ориентации. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности проанализировал самые яркие "вбросы" российской пропаганды, сообщает 24 канал.
Обратите внимание У Кремля нет четкого плана обороны Крыма: почему Путин пытается затянуть войну
Сейчас в топе лжи:
- "военные преступления украинской армии", которые придумывают российские чиновники;
- "нападение Украины на Крым" (будущее освобождение оккупированного полуострова от российских захватчиков).
Успехов России нет, поэтому их придумывают
Российские военные в Украине успешно пакетизируются. Поэтому крымские "медиа", работающие на оккупантов, штампуют вымышленные "победы" российской армии.
Прокремлевские СМИ штампуют новости об "успехе" оккупантов / Скриншот Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Кроме того, российская пропаганда причитает о так называемых "военных преступлениях" украинских героев. Россия в Украине совершает геноцид. Тем временем прокремлевским "вещалкам" хватает цинизма врать об "обстрелах гражданского населения" со стороны ВСУ. Также "дорисовывают" данные о якобы погибших в результате таких обстрелов.
Оружие не дает покоя пропаганде
Россияне бесятся из-за оружия, которое Украина получает от цивилизованных стран. В частности, придумывают, что Киев хранит оружие в "запретных местах". К примеру, на АЭС. Хотя весь мир уже увидел, как Россия обстреливает АЭС, создавая колоссальную угрозу континенту..
Пропагандисты придумывают все более абсурдные фейки / Скриншот Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности
Пропагандисты паникуют из-за будущего особождения Крыма
Украина освободит временно оккупированный Крым. Кирилл Буданов заявил, что необходимо сделать все, чтобы вернуть Крым домой еще летом 2023 года.
Оккупанты боятся освобождения Крыма / Скриншот Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности
О чем еще лжет пропаганда
- На временно оккупированных территориях Украины Россия производит незаконную мобилизацию. Количество могил во временно оккупированном Крыму постоянно растет. Между тем пропагандисты врут о якобы крымчанах – "героях СВО".
- Кроме того, жителям временно оккупированного полуострова пытаются навязать праздники.