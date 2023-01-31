Відповідним прогнозом у відомстві поділилися на фоні аналізу ситуації на фронті. У розвідці додали, що за минулі три дні Росія, ймовірно, перетворила зондувальні атаки поблизу Павлівки та Вугледара на узгодженіший штурм.
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Готуються до нового просування
Як нагадують у відомстві, міста розташовані за якихось 50 кілометрів від Донецька. Причому той же район у листопаді 2022 року вже намагалися штурмувати. Тоді 155-а бригада морської піхоти не змогла впоратися з завданням.
Відомо, що підрозділи цієї бригади знову беруть участь у наступі. Швидше за все, їм вдалося просунутися на кількасот метрів за невеличку річку Кашлагач. Вона упродовж кількох місяців була своєрідною лінією розмежування.
Аналітики припускають, що російське командування може мати на меті розробку нового напрямку просування. Таким чином ворог прагне підійти до частини Донецької області, яка перебуває під контролем України. При цьому загарбники планують ще й відволікти ЗСУ від Бахмутського напрямку. Нагадуємо, що там місяцями точаться запеклі бої.
Водночас у відомстві зазначають, що існує мала ймовірність того, що Росії вдасться досягнути оперативного значного прориву. Зокрема тому, що у неї достатньо незалучених військ у цьому районі.
Ворог зазнає втрат, але лізе вперед
- У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зауважили, що окупанти продовжують наступ, хоч і зазнають шалених втрат. Його фіксували на Лиманському та Бахмутському напрямках. Також безрезультатні наступальні дії з боку ворога були на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
- А от на Куп'янському та Запорізькому – окупанти займаються обороною рубежів, захоплених раніше. Крім того, спостерігається зневіра серед особового складу ворога. Окупанти сумніваються у правильності рішень власного військово-політичного керівництва. А ще вони виснажені інтенсивними бойовими діями.
- Додамо, що за минулу добу підрозділам Сил оборони вдалося відбити атаки окупантів поблизу 13 населених пунктів на Донбасі. Мовиться про Новоселівське та Білогорівку Луганської області, а також Ямполівку, Спірне, Красну Гору, Парасковіївку, Бахмут, Кліщіївку, Іванівське, Авдіївку, Водяне, Первомайське і Вугледар Донецької області.
- Наостанок нагадаємо про актуальні втрати ворога. Станом на ранок 31 січня вдалося знищити 127 500 бійців "другої армії світу". А лиш за минулу добу статистику поповнили 850 загарбників.