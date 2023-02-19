Об этом рассказал журналист Денис Казанский. Он отметил, что пророссийские источники еще раз подтвердили военные преступления оккупантов.
К теме Донетчина для россиян – большая ловушка, а Бахмут – ее корона, – военный обозреватель
"В районе шахты Челюскинцев прямо на жилой район сбросили неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-250, которая просто лежит на улице. Однако самолеты ВСУ над Донецком, как известно, не летают. Летает российская авиация, которая именно такими бомбами разносила украинские города – Бородянку под Киевом, Мариуполем, Попасной", – написал Казанский.
Сообщения в пророссийской группе / Скриншот Дениса Казанского
Что-то пошло не так
По мнению Казанского, если бы бомба взорвалась, враг выдал это за удар HIMARS или Точки-У. Вражеский боеприпас упал в Петровском районе Донецка.
На место приехали бы российские военные снимать очередной репортаж о том, как "украинские фашисты 8 лет бомбят Донецк". Но что-то пошло не так, и "защитники Донбасса" снова сожглись, – написал журналист.
Заявления российской пропаганды: последние новости
- Российские СМИ требуют, чтобы Кремль остановил в Украине атомные электростанции
- Пропагандист Соловьев призвал бомбить Берлин, поскольку Германия поставляет танки Украине.
- Еще один пропагандист оккупантов Мардан сетовал, что российские звезды могут "быть патриотами только за деньги".