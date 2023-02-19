Об этом рассказал журналист Денис Казанский. Он отметил, что пророссийские источники еще раз подтвердили военные преступления оккупантов.

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"В районе шахты Челюскинцев прямо на жилой район сбросили неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-250, которая просто лежит на улице. Однако самолеты ВСУ над Донецком, как известно, не летают. Летает российская авиация, которая именно такими бомбами разносила украинские города – Бородянку под Киевом, Мариуполем, Попасной", – написал Казанский.



Сообщения в пророссийской группе / Скриншот Дениса Казанского

Что-то пошло не так

По мнению Казанского, если бы бомба взорвалась, враг выдал это за удар HIMARS или Точки-У. Вражеский боеприпас упал в Петровском районе Донецка.

На место приехали бы российские военные снимать очередной репортаж о том, как "украинские фашисты 8 лет бомбят Донецк". Но что-то пошло не так, и "защитники Донбасса" снова сожглись, – написал журналист.

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