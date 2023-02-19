Про це розповів журналіст Денис Казанський. Він зазначив, що проросійські джерела вкотре підтвердили воєнні злочини окупантів.

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"У районі шахти Челюскінців прямо на житловий район скинули авіабомбу ФАБ-250, яка не вибухнула і просто лежить на вулиці. Однак літаки ЗСУ над Донецьком, як відомо, не літають. Літає російська авіація, яка саме такими бомбами розносила українські міста – Бородянку під Києвом, Маріуполь, Попасну", – написав Казанський.



Повідомлення в проросійській групі / Скриншот Дениса Казанського

Щось пішло не так

На думку Казанського, якби бомба вибухнула, то ворог видав це за удар HIMARS або Точки-У. Ворожий боєприпас впав у Петрівському районі Донецька.

На місце приїхали б російські військкори знімати черговий репортаж про те, як "українські фашисти 8 років бомбардують Донецьк". Але щось пішло не так, і "захисники Донбасу" знову спалилися, – написав журналіст.

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