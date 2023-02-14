Не втримався пропагандист Владімір Соловйов у розмові з вихідцем із Росії, німецьким журналістом і політологом Грегором Шпіценим. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Соловйов і Сімоньян – це максимум, який Росія може протиставити західним танкам

На оприлюдненому відео можна побачити, як у Соловйова "підгоріло" через німецькі танки, які має отримати українська армія, тож він починає кидатися на гостя.

Соловйов вдався до погроз, не називаючи конкретного прізвища. Однак, мовилось саме про німецького політика, причетного до поставок в Україну.

"Його не цікавить дізнатися, коли на його голову полетять російські ракети? Він хоче познайомитися з російською гіперзвуковою зброєю? Він розуміє, що призведе до цього? І вирок винесемо ми", – істерично погрожував Соловйов.

Російський пропагандист навіть наважився обізвати нецензурною лайкою міністра оборони Німеччини й запевнив, що в російської людини оборонне відомство Німеччини "викликає ненависть".

На що гість відповів, що треба зачекати та оцінювати людину не за словами, а за справами. Та Соловйов перебив його.

"Він танки вирішив поставити. Які ще справи треба? Танки з хрестами по радянській землі… Справи ще треба?", – заявив Соловйов.

Соловйов накинувся на свого гостя під час розмови: дивіться відео

Погрози від Соловйова

Грегор Шпіцен сказав, що треба дочекатися поставок танків. Він вірить у маячню про те, що "танки або не доїдуть до фронту", або "можуть додати ЗСУ більше проблем". У відповідь Соловйова "рознесло" і він спитав, чи зможуть вони "бомбити Берлін".

А коли доїдуть, ми зможемо бомбити Берлін? А якщо хоча б один танк буде, тоді ви будете вважати виправданим бомбардування Берліна?",

– сказав Владімір Соловйов.

Російська пропаганда: останні новини