Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч зі США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. За його словами, з Росією припиняють вести комерційні справи, а Захід постачає важку озброєння для захисту України.

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Росія наближається до краху

Юрій Рашкін зазначив, що в той час, як Україні допомагає весь світ, в тому числі зброєю для відбиття російських атак, Кремль може протиставити цьому лише ганебних пропагандистів.

Єдине, що може цьому протиставити Росія – це Соловйов та Сімоньян, які можуть трясти кулаками,

– сказав Рашкін.

Політик переконаний, що російська армія – це не та армія, яка може щось протиставити західному бойовому духу та західним технологіям.

Те, що вони собі зараз розповідають, які казки вони собі говорять про те, як насправді вони в Росії все винайшли, які вони в Росії насправді "величні", яка у них "велика культура" й війна була "велика" та все у них "велике", а інакше – це просто не Росія. Ну це безглуздо та сприймається дивно,

– сказав Юрій Рашкін.

Депутат у штаті Вісконсин переконаний, що Владімір Путін нашкодив своїй країні, як ніхто інший. Він фактично поставив хрест на країні, на культурі, на економіці та навіть на людях.

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Навіть після того, як Путіну вказали на неприпустимість застосування ядерної зброї, він вирішив закидати Україну трупами своїх солдатів.

За словами Рашкіна, на Заході сильно сумніваються, що Путін зможе досягти своєю мети, хіба що йому відзвітують про це, але насправді цього не буде.

Це просто життя в запереченні реальності. Що вони можуть зробити там? Вони не можуть нічого змінити й люди не можуть нічого змінити, Путін нічого змінювати не збирається й це просто країна, яка котиться під укіс,

– зазначив політик.

Депутат переконаний, що через Путіна, Росія – це не те місце, в якому можна щось змінити, але з цього місця ще можна виїхати.

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