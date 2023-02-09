В ефірі 24 Каналу показали відео, на якому Владімір Соловйов істерить та погрожує Польщі. Пропагандист пирскає отрутою від самої згадки про поставки німецьких танків до України.

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Погрози Соловйова

Передача танків Leopard 1 Україні не оминула уваги російського пропагандиста. Під час свого ефіру Соловйов прокоментував відео, на якому помітно, як їде техніка. Тому він запропонував завдати удару по Польщі.

Також він волав, що хоче, аби канцлер Німеччини Олаф Шольц, міністр закордонних справ Анналена Бербок та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус "здригнулися від жаху", коли російські ракети "рознесуть німецькі центри прийняття рішень та заводи".

Соловйов вчергове істерить через передачу танків Україні: дивіться відео

Здригається тільки Соловйов

Ведучий 24 Каналу Андрій Дрозда потролив пропагандиста та зазначив, що наразі тільки Соловйов здригається уві сні від жаху, а Україна впевнено крокує до перемоги.

"Поки що тільки Соловйов здригається уві сні. Ці кадри з танками, які везуть через Польщу до України йому, мабуть, сняться кожної ночі. Саме тому така істерика. Але більше нічого, крім безпорадних воплів та криків у студії, вони зробити не можуть. А ми тим часом крокуємо далі", – сказав ведучий.

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