Ведуча 24 Каналу Катерина Соляр відреагувала на повідомлення пропагандистки. Також вона потролила вдів окупантів, які отримали вживані шуби.

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Істерика Скабєєвої

У своєму телеграм-каналі пропагандистка обурювалась візиту Зеленського у Лондон, британським прем’єром Ріші Сунаком, екслідерами Великої Британії Борисом Джонсоном та Ліз Трасс тощо.

До прикладу, вона опублікувала фото Бориса Джонсона з візиту Зеленського та прокоментувала його: "Джонсонюк також проник на шабаш", а про Ліз Трасс вона написала: "Борець з Путіним (45-денний прем'єр) прийшла потиснути руку Зеленському".

Істерика Скабєєвої / Скриншот з телеграм-каналу

Скабєєва про Ліз Трасс / Скриншот з телеграм-каналу

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Усі не такі, "крім Путіна"

Катерина Соляр переглянула телеграм-канал Скабєєвої, де вона у кожному повідомленні критикувала Зеленського та світових лідерів, але не забула похвалити Путіна.

"Що несеться у пропагандистів? Коли вони побачили турне президента України до Європи, то, звісно, не могли це пропустити поміж себе. Але цікавий нюанс, як вони на те все реагували", – звернула увагу ведуча.

Перед істеричними повідомленнями Скабєєва не забула похвалити диктатора Путіна за те, що він вручив нагороди молодим вченим у галузі науки та інновацій.

Все у світі погано. Усі працюють на те, щоб знищити Росію. А Путін – молодець, вручив всім премії. Дуже важлива новина у наш час. Бо як же без премій у галузі науки та техніки?

– сказала Соляр.

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