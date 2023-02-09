Ведуча 24 Каналу Катерина Соляр відреагувала на повідомлення пропагандистки. Також вона потролила вдів окупантів, які отримали вживані шуби.
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Істерика Скабєєвої
У своєму телеграм-каналі пропагандистка обурювалась візиту Зеленського у Лондон, британським прем’єром Ріші Сунаком, екслідерами Великої Британії Борисом Джонсоном та Ліз Трасс тощо.
До прикладу, вона опублікувала фото Бориса Джонсона з візиту Зеленського та прокоментувала його: "Джонсонюк також проник на шабаш", а про Ліз Трасс вона написала: "Борець з Путіним (45-денний прем'єр) прийшла потиснути руку Зеленському".
Істерика Скабєєвої / Скриншот з телеграм-каналу
Скабєєва про Ліз Трасс / Скриншот з телеграм-каналу
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Усі не такі, "крім Путіна"
Катерина Соляр переглянула телеграм-канал Скабєєвої, де вона у кожному повідомленні критикувала Зеленського та світових лідерів, але не забула похвалити Путіна.
"Що несеться у пропагандистів? Коли вони побачили турне президента України до Європи, то, звісно, не могли це пропустити поміж себе. Але цікавий нюанс, як вони на те все реагували", – звернула увагу ведуча.
Перед істеричними повідомленнями Скабєєва не забула похвалити диктатора Путіна за те, що він вручив нагороди молодим вченим у галузі науки та інновацій.
Все у світі погано. Усі працюють на те, щоб знищити Росію. А Путін – молодець, вручив всім премії. Дуже важлива новина у наш час. Бо як же без премій у галузі науки та техніки?
– сказала Соляр.
Російська пропаганда: останні новини
- Очільник міноборони Сєргєй Шойгу приписує собі неіснуючі перемоги – він заявив, що кілька населених пунктів Донецької області уже нібито під повним контролем Росії. Проте українська розвідка запевняє, що всі ці заяви путінського посіпаки – вигадка.
- Росія лякає "законним" ударом по Польщі. Пропагандисти Росії вважають абсолютно законним рішення завдавати ударів по Польщі, якщо на аеродромах країни будуть базуватися літаки, призначені для відправки до України.
- Поки тисячі окупантів стають добривом для української землі, російські пропагандисти продовжують розповідати про "вєлічіє Расії" і пробивати нове дно. Нещодавно Маргаріта Симоньян поділилася настільки відбитим анекдотом, що можна відчути "іспанський сором".