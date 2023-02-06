Цинічну маячню Лаврова в ефірі 24 Каналу рознесла ведуча Катерина Соляр. Вона відповіла, що ніхто не хотів виконувати мінські домовленості, навіть Росія.

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Вона розповіла, що кремлівський посіпака знову заявив, нібито "Захід роками готував Україну до гібридної війни проти Росії".

"Каже, що про зрив мінських домовленостей заявили публічно всі країни, крім Владіміра Путіна. Тобто не те, щоби він не робив все для того, щоб мінські домовленості не запрацювали. Просто Путін не зізнався у цьому, тому він "молодець", – зауважила Соляр.

Ведуча 24 Каналу відреагувала на заяву, що "Захід накачував нас зброєю роками". "Якими роками? В мене таке відчуття, ніби Росія напала на Україну і зараз у війні переживає рік за 3. От вже 12 місяців, як вони оголосили свою "СВО" і здається, що вони вже рахують кожен місяць за рік щонайменше", – вважає вона.

Крім того, Лавров в Іраку заявив, що саме для того, аби "знищити Росію", Україна розпочала війну на своїй території.

Так це виглядає з його слів. Ну а де ж ще знищувати Росію? Тим паче, що в нас стільки зброї було, то чому б не напасти на Росію. І от поки зробили "репетицію" на території України,

– саркастично каже Соляр.

За її словами, з уст Лаврова все десь приблизно так і звучить. Мовляв, ми знищуємо російськомовне населення та їхню культури. А що російська культура робить на території України? І як ми знищуємо російську мову, якщо періодично на каналах нею говоримо?

"Хіба ми очікували, що "говорящий кінь" скаже щось розумне? Звісно, ні, це неможливо і нереально. Просто чергові дурниці від Лаврова вам показала", – додала Соляр.

Соляр рознесла чергову маячню Лаврова: відео



Нагадаємо, що Сєргєй Лавров раніше їздив до Африки. У Національному інституті стратегічних досліджень вважають, що країни Африки – єдині держави, які ще можуть допомогти Росії зброєю.

Водночас політолог Микола Давидюк наголосив, що візити очільника російського МЗС Сєргєя Лаврова до африканських країн практично не несуть ніякого змісту та користі.